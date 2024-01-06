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Их оберегают свыше: эти знаки Зодиака получают самого сильного ангела-хранителя

Им очень повезло (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Представители некоторых знаков Зодиака чаще других могут поймать удачу за хвост и не оступиться. И это не просто так, ведь их оберегают самые сильные ангелы-хранители.

Каким знакам Зодиака повезло больше всех, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Knowinsiders.

Близнецы

Представители этого знака Зодиака легко справляются со сложностями и будто заранее знают, где могут ошибиться. Им удается сглаживать острые углы и не попадать в неприятные ситуации. И это не просто так.

Их, словно за руку, ведут на пути к счастью. Ангел-хранитель не позволяет Близнецам упасть на дно или оступиться. Однако они легко могут лишиться защиты, если начнут играть с огнем и испытывать удачу.

Дева

Рожденные под этим знаком Зодиака точно знают, что их ждет. Они никогда не сомневаются в своих решениях и могут предвидеть все сложности. Однако им свойственно преуменьшать свои заслуги и не принимать собственный успех.

И это напрасно, ведь ангел-хранитель надежно оберегает Дев и помогает им в достижении целей. И если они не будут ценить то, что имеют, то о счастье можно забыть. Не стоит думать о плохом, важно всегда дорожить каждым моментом.

Стрелец

Представителей этого знака Зодиака нередко считают оптимистами. Они всегда верят в чудо и никогда не сдаются. Однако на самом деле им попросту суждено проживать эту жизнь с улыбкой, ангел-хранитель не даст им упасть в пучину грусти.

Людям, рожденным под этим знаком, важно помнить о том, что любая черная полоса заканчивается. И моментов счастья всегда будет больше, чем моментов отчаяния. Стрельцы наделены самыми сильными ангелами-хранителями, однако многое зависит и от их поступков.

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