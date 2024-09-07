ua en ru
Сб, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Их должен знать каждый грибник: 5 ядовитых грибов в лесах Украины

Суббота 07 сентября 2024 10:00
UA EN RU
Их должен знать каждый грибник: 5 ядовитых грибов в лесах Украины Молодые мухоморы (фото: Википедия)
Автор: Феликс Коркин

Собирать грибы в лесу - это очень интересно и полезно, однако делать это следует правильно. Отправляясь в лес, каждый должен знать, как выглядят основные ядовитые грибы в украинских лесах и как отличить их от съедобных. Какие грибы - смертельно опасны?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выглядят ядовитые грибы, и что будет, если их случайно съесть.

Бледная поганка

Этот гриб самый опасный в лесах Украины. Большинство случаев отравления бледной поганкой оканчиваются летально. Если возникают сомнения, является ли собранный гриб поганкой, лучше не рисковать и не брать его.

Основные визуальные характеристики поганки: под шапкой расположены белые пластинки, отсутствует характерный запах, место излома остается белым. На ножке гриба характерно "кольцо", а ближе к основанию ножка становится толще.

Ее токсины разрушают печень и почки, вызывая необратимые процессы в организме. Даже маленький кусок этого гриба может быть смертельным, поскольку антидотов против его яда нет.

Их должен знать каждый грибник: 5 ядовитых грибов в лесах УкраиныБледная поганка на разных стадиях роста (фото: Википедия)

Чертов гриб или сатанинский

Ножка этого гриба очень толстая и расширяется до средины. Шапка серая или зеленоватая, при изломе краснеет. Ножка желтая сверху и красная снизу. Обладает неприятным запахом гнилого лука.

Хотя считается, что термическая обработка снижает токсичность этого гриба, его потребление опасно для жизни. Яд чертового гриба вызывает серьезные расстройства желудка, тошноту, рвоту и другие симптомы интоксикации. Даже при первых признаках отравления нужно обращаться к врачу.

Их должен знать каждый грибник: 5 ядовитых грибов в лесах УкраиныЭтот красно-синий гриб даже выглядит ужасающе (фото: Википедия)

Мухомор красный

Этот гриб наиболее известен среди ядовитых. У него ярко-красная шапка, украшенная белыми пятнами. Существует множество разновидностей мухоморов. Хотя мухоморы применяют в медицине и для лечения ран, их употребление в пищу не рекомендуется.

Несмотря на свои целебные свойства в определенных случаях, употребление мухоморов может вызвать галлюцинации, судороги и серьезное отравление, которое может привести к летальным исходам.

Их должен знать каждый грибник: 5 ядовитых грибов в лесах УкраиныВообще-то красные мухоморы есть можно после многократного отваривания, но зачем? (фото: Википедия)

Ненастоящие опята

Ненастоящие опята легко спутать со съедобными грибами, поскольку они также часто растут группами и могут иметь разный цвет шапок. Отличительной чертой настоящих опят является наличие кольца под шапкой, которого нет у их ядовитых двойников.

Ядовитые грибы отличаются неприятным запахом и желтыми пластинками, в то время как настоящие опята имеют приятный аромат и белые пластинки.

Симптомы отравления такими грибами включают диарею, тошноту, рвоту, интоксикацию и повышенную температуру. Отравление ложными опятами может привести к серьезным последствиям для здоровья, если вовремя не оказать помощь.

Их должен знать каждый грибник: 5 ядовитых грибов в лесах УкраиныНенастоящие опята (фото: Википедия)

Жгучеедкая сыроежка

Очень горький по вкусу гриб. Часто растет у болот. Если прикоснуться губами к сырому грибу, можно почувствовать сильное покалывание.

При отравлении человек ощущает резкую боль в кишечнике, диарею и рвоту. В тяжелых случаях возникает боль в мышцах и сильное недомогание. Скорая помощь и правильное лечение могут спасти жизнь.

Их должен знать каждый грибник: 5 ядовитых грибов в лесах УкраиныЭта сыроежка - рвотная. Что еще вам нужно о ней знать? (фото: Википедия)

Раньше мы уже писали, где в лесу грибники советуют искать вкусные грибы.

Читайте также, какие грибы можно сушить, а какие нужно только мариновать.

При написании материала были использованы источники: издания "В лесу", Greenpost.ua, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грибы
NEWS
Россия выпустила по Украине почти 70 "Шахедов": сколько дронов уничтожили
Россия выпустила по Украине почти 70 "Шахедов": сколько дронов уничтожили