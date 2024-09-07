Їх має знати кожний грибник: 5 отруйних грибів в лісах України

Збирати гриби в лісі - це дуже цікаво та корисно, однак робити це слід правильно. Вирушаючи до лісу, кожен має знати, як виглядають основні отруйні гриби в українських лісах і як відрізнити їх від їстівних. Які гриби - смертельно небезпечні?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як виглядають отруйні гриби та що буде, якщо їх випадково з'їсти.

Бліда поганка

Цей гриб є найнебезпечнішим в лісах України. Більшість випадків отруєння блідою поганкою закінчуються летально. Якщо виникають сумніви, чи зібраний гриб є поганкою, краще не ризикувати й не брати його.

Основні візуальні характеристики поганки: під шапкою розташовані білі пластинки, відсутній характерний запах, місце зламу залишається білим. На ніжці гриба є характерне "кільце", а ближче до основи ніжка стає товщою.

Її токсини руйнують печінку і нирки, викликаючи необоротні процеси в організмі. Навіть маленький шматок цього гриба може бути смертельним, оскільки антидотів проти його отрути немає.

Бліда поганка на різних стадіях зросту (фото: Вікіпедія)

Чортів гриб або сатанинський

Ніжка цього гриба дуже товста і розширюється до середини. Шапка сіра або зеленувата, при зламі червоніє. Ніжка жовта зверху і червона знизу. Має неприємний запах гнилого лука.

Хоча вважається, що термічна обробка знижує токсичність цього гриба, його споживання небезпечне для життя. Отрута чортового гриба викликає серйозні розлади шлунка, нудоту, блювоту та інші симптоми інтоксикації. Навіть при перших ознаках отруєння необхідно звертатися до лікаря.

Цей червоно-синій гриб навіть виглядає жахливо (фото: Вікіпедія)

Мухомор червоний

Цей гриб є найбільш відомим серед отруйних. Він має яскраво-червону шапку, прикрашену білими плямами. Існує безліч різновидів мухоморів. Хоча мухомори застосовують у медицині та для лікування ран, їх вживання в їжу категорично не рекомендується.

Незважаючи на свої цілющі властивості в певних випадках, вживання мухоморів може викликати галюцинації, судоми та серйозне отруєння, яке може призвести до летальних наслідків.

Взагалі червоні мухомори їсти можна після багаторазового відварювання, але навіщо? (фото: Вікіпедія)

Несправжні опеньки

Несправжні опеньки легко сплутати з їстівними грибами, оскільки вони також часто ростуть групами і можуть мати різний колір шапок. Відмінною рисою справжніх опеньків є наявність кільця під шапкою, якого немає у їхніх отруйних двійників.

Отруйні гриби відрізняються неприємним запахом і жовтими пластинками, тоді як справжні опеньки мають приємний аромат і білі пластинки.

Симптоми отруєння такими грибами включають діарею, нудоту, блювоту, інтоксикацію і підвищену температуру. Отруєння несправжніми опеньками може призвести до серйозних наслідків для здоров’я, якщо вчасно не надати допомогу.

Несправжні опеньки (фото: Вікіпедія)

Блювотна сироїжка

Дуже гіркий на смак гриб. Часто росте біля боліт. Якщо доторкнутися губами до сирого гриба, можна відчути сильне поколювання.

При отруєнні людина відчуває різкий біль у кишківнику, діарею та блювоту. У важких випадках виникає біль у м’язах і сильне нездужання. Швидка допомога та правильне лікування можуть врятувати життя.

Ця сироїжка - блювотна. Що ще вам треба про неї знати?! (фото: Вікіпедія)