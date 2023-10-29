Их должен посмотреть каждый украинец! Ирма Витовская поделилась списком лучших фильмов

Какие фильмы должен посмотреть каждый украинец

"Их очень много. Важным является "Брама" Владимира Тихого. Это апокалиптическая лента, которая не совсем о Чернобыле. Также "Погані дороги" Наталии Ворожбит, "Кіборги" Ахтема Сеитаблаева, "Домому" Наримана Алиева, "Вулкан" Романа Бондарчука, "Толока "Михаила Ильенко - здесь интересная фантасмагория по поводу истории Украины", - советует актриса.

Также она рекомендует посмотреть "Стоп земля" Екатерины Горностай, "Мої думки тихі" и "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича, "Памфір" Сухолиткого-Собчука, "Атлантиду" Васяновича, "Земля блакитна, ніби апельсин" Ирины Цилык, "Співає Івано-Франківсктеплокомуненерго" Нади Парфан, "Я Ніна".

"Вкус свободы" Дениса Тарасова думаю вам понравится, он выйдет в марте. "Шляхетні волоцюги" очень эстетическая картина Саши Березаня. "Коли падають дерева" Марыси Никитюк, "Королі репа", "Довбуш", "Малевич", "Коза Ностра", - говорит Витовская.

Она также советует посмотреть практически все документальное кино, созданное в Украине, в том числе "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова. Этот фильм украинская киноакадемия выбрала как претендента на получение Оскара.

"Очень советую все студенческие работы смотреть", - говорит Ирма.

Какие фильмы сейчас актуальны

"Все, что касается войны, можно снимать талантливыми профессиональными командами, которые имеют кинематографическое уважение не только в Украине, но и за рубежом. Это должны быть люди цельные, не компромиссные, не конъюнктурные, которые хотят творить искусство. Такие люди не будут снимать страницы, касающиеся геноцидальных вещей. Все картины, говорящие о геноциде, о массовых преступлениях - это приоритет документального кино", - объясняет актриса.

Она отмечает, что художественное кино - это очень сложная история, которая требует рефлексии, расстояния переосмысления и исследования, которое сейчас не всегда можно найти, потому что этим занимаются правоохранительные органы.

"Любой фильм на тему геноцида должен иметь временное расстояние для самого автора, который будет рассказывать эту историю. Все мировые художники и Спилберг, и Полански, и Жбанич имели свой путь к рассказу о геноциде. Странно было бы видеть в Холокост, когда осуществляется геноцид над еврейским народом, что на соседней улице снимается фильм, как осуществляется геноцид над еврейским народом", - говорит Витовская.