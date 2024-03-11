Едет там, где другие не могут. Боец "Муха" из 93 ОМБр рассказал, как вывозит раненых квадроциклом

Спасает почти с "нуля"

"Все зависит от степени ранения. Если тот в сознании, если он один и в сознании, то просто садится назад. Если лежачий, то я укладываю его на носилки, пристегиваю и еду на точку эвакуации. Там его встречает другой экипаж, на авто, который везет раненого уже на стабилизационный пункт", - рассказал "Муха".

Боец спасает раненых квадроциклом Kawasaki 750, максимальная скорость которого - чуть более 100 километров в час. Впрочем, это при "идеальных условиях". А по грунтовой дороге транспорт может разгоняться до 35-50 километров в час.

"Муха" спасает военных почти с "нуля". Он забирает раненых с мест, куда оккупанты не могут достать из стрелкового оружия.

"Иногда туда может прилетать артиллерия, могут летать дроны. Я работаю без автомата, он мне только мешает", - рассказал пилот.

"Муха" из 93 ОМБр (фото: "Український свідок")

Самая тяжелая ночь

По словам Мухи, лучшая погода для эвакуации раненых - туман и дождь. Впрочем, так бывает не всегда.

"Самое сложное - когда грязь замерзает, едешь будто по кирпичам. По относительно нормальной дороге я добираюсь до места за тридцать минут, а если она замерзает, то бывает, что и полтора часа. Это без "трехсотых" (раненых), с "трехсотыми" еще сложнее", - объяснил боец.

Также он вспомнил о ночи, когда он совершил более 10 выездов. Тогда "Муха" провел за рулем квадроцикла около 24 часов.

"Энергетики я не употребляю, могу только водички попить. Бывает, чувствуешь, что звезды сошлись и ты можешь все. Тогда действуешь на адреналине и на характере. Если не слезать с квадроцикла, то можно работать без еды даже сутки", - рассказал пилот.

"Сначала я считал спасенных, а потом перестал. Я кайфую от того, что делаю. Спасать людей квадроциклом - лучшая работа в мире", - добавил он.