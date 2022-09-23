"Если ад существует, я побывал в нем дважды": вернувшийся из плена воин снова идет на фронт и просит о помощи

Военный пережил ад

Артем рассказал, что после обороны "Азовстали", россияне пытались уничтожить его в плену, они морили его голодом, били палками на протяжение четырех месяцев.

"Я вернулся. Если ад существует, то я побывал в нем дважды. Сначала Мариуполь и "Азовсталь", которые российские п*дарасы буквально ровняли дом за домом, здание за зданием. Потом российское СИЗО, где российские п*дарасы пытались уже "разрушить" меня и сотни моих собратьев. Били чем только можно – руками, ногами, палками, – били током, морили голодом", - рассказал военный.

"Четыре месяца, изо дня в день. Я не стану рассказывать в деталях, как проходил мой день. Поверьте, это был ад. Но я выстоял. Мои собратья выстояли. Хотя кого-то уже нет в живых", - добавил он.

Артем отметил, что показывает свои фото не для того, чтобы его пожалели, а чтобы поняли, что там происходило.

Артем Дыбленко показал, как он выглядит после российского плена (фото: facebook.com/polite.sniperr)

Артем просит о помощи

Боец объяснил, что оставил на "Азовстали" всю свою амуницию, с которой прошел Донецкий аэропорт. Он не хотел, чтобы она досталась россиянам. Сейчас Артем хочет вернуться на фронт и для этого ему нужна материальная помощь.

Реквизиты для помощи

Приват

4731 2196 0039 7024

Моно

5375 4141 1309 2430

Напомним, что Артем Дыбленко с 2014 года защищал Украину в АТО, также он держал оборону Донецкого аэропорта вместе с другими киборгами.

В начале полномасштабного российского вторжения он в рядах 36-й отдельной бригады морской пехоты отправился на защиту Мариуполя.