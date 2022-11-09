"Как с этим жить": дочь Оли Поляковой показала проблему, с которой столкнулась в Лондоне

Девушка объяснила, что в Лондоне ее начала мучить сыпь на коже лица.

"У меня есть вот такая вот проблема! Видите мое лицо? Я не знаю, что с ним произошло здесь, в Лондоне. Я использовала свой уход, которым пользовалась все это время", - сказала Полякова.

В частности, пока девушка была в Украине, у нее не было такой проблемы. Впрочем, в Лондоне слишком жесткая вода, поэтому ухудшилось состояние кожи.

Дочь Оли Поляковой пожаловалась на плохое состояние кожи (скрин)

Сейчас Мария планирует вылечить лицо, поэтому приобрела специальные косметические средства. Полякова сказала, если это не поможет, то она собирается вернуться домой.

"У меня была почти идеальная кожа, может где-то мог появиться один прыщик. Но тут очень жесткая такая вода. Я сейчас приобрела на огромную сумму косметику от прыщей. Если она мне не поможет, я просто вскроюсь и уеду отсюда. Как с этим жить? Это же полный пи*дец!" - сказала Маша.