"Как разводят водителей на состояние опьянения". Адвокат назвал популярные уловки

Главные схемы развода

Первая возможная ситуация

По словам адвоката, водителя останавливают патрульные с проверкой документов, страховки.

"Вдруг слышите: "Что-то у вас зрачки расширены и заметна потливость, вы случайно не употребляли наркотические средства?" - описывает ситуацию Симутин.

Потом водителю предлагают проехать в медучреждение для освидетельствования. Водитель обычно возмущается и уверяет, что он не употребляет наркотики.

Тогда патрульные и предлагают написать в протоколе, что вы не употребляете наркотические средства.

"А после написания такой фразы прощайтесь на год с водительскими правами и готовьте 17 тысяч гривен штрафа", - предупреждает эксперт.

Вторая возможная ситуация

Водителю предлагают пройти осмотр на алкоь или наркоопьянение, но у него нет времени.

"Тогда предлагают просто так и написать в протоколе: "Тороплюсь, от осмотра в больнице отказываюсь". И снова есть документально заверенный капкан и штраф", - уверяет Симутин.

Третья возможная ситуация

Например, водитель стоит у автомобиля, когда подъезжает патруль и требует документы. И вместо паспорта, вы показываете им водительское удостоверение.

"И начинается: "Авто ваше? Страховка есть? А вы, случайно, не употребляли?"

Заканчивается все составлением протокола за отказ в прохождении на состояние опьянения. Поэтому адвокат рекомендует показывать паспорт, а не права.

Четвертая возможная ситуация

Иногда бывает такая ситуация, когда вы отрицаете факт управления, но при всем составляют протокол и предлагают вариант.

"Мол, они не заберут авто, но вы найдете другого водителя, а в протоколе напишете, что обязуетесь не управлять автомобилем до полного вытрезвления. И как бы парадоксально это ни звучало, и водители, отрицающие факт управления, пишут в протоколе такую ​​фигню", - сообщает Роман.

По его словам, водитель тем самым фактически признает, что он руководил авто в состоянии опьянения.