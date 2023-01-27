"Как мы теперь без тебя?" Украинская ведущая сообщила об огромном горе в семье

Об этом девушка написала в своем Instagram , отметив, что даже не может попрощаться с родным человеком "из-за проклятой войны".

Что написала телеведущая

"Я никогда не выставляла свою боль и свои печальные чувства напоказ. Но сейчас я не могу держать эту печаль в себе. В нашей семье вчера произошло огромное горе. Из жизни ушел мой самый родной человек, мой прабабушка", - пишет Даша.

В сообщении она вспомнила множество памятных моментов с детства, связанных с бабушкой.

"Я не могу пока принять то, что после школы, ты не позвонишь и не спросишь, как мои дела; что мы не будем играть в игру, которая называлась "Лошадка"; что после тренировки в субботу мы не приедем к тебе с мамой и не будем пить вкусный чай с твоими любимыми конфетами "Коровка", что ты не будешь спрашивать, много ли у меня женихов и не будешь шутить со мной", - вспоминает девушка.

Маленькая Даша и ее прабабушка (фото: instagram.com/savinadasha)

Кроме того, Савина пишет, что всегда была маленькой копией своей бабушки: такая же мудрая, упрямая, целеустремленная и трудолюбивая. Если Даше говорили, что она похожа на прабабушку, это был для нее лучший комплимент.

Как сообщила ведущая в сообщении, ее бабушку унесла болезнь, которая начала развиваться еще несколько лет назад. Однако что именно за недуг, девушка не упоминает.

Даша Савина много времени проводила с прабабушкой (фото: instagram.com/savinadasha)

"Еще полтора года назад ты должна быть на моей свадьбе, но болезнь не дала нам такой возможности. Ты из последних сил продолжала показывать всем нам свое желание жить и боролась за каждый день. Ты удивляла своим стремлением к жизни, оптимизмом и позитивом всех вокруг" , – делится Даша.

Самое ужасное то, что из-за войны она не может приехать на прощание с родным человеком. Однако свои чувства она выразила словами, разделив эмоции с читателями.

Празднование 92-летия прабабушки Даши Савиной (фото: instagram.com/savinadasha)

Кто такая Даша Савина

Даша Савина - это украинская модель и телеведущая на канале "Футбол". Кроме того, она является женой украинского футболиста, защитника клуба "Шахтер" Валерия Бондаря. Также Даша - мастер спорта по бальным танцам.

Даша Савина со своим мужем Валерием Бондарем (фото: instagram.com/savinadasha)

После 24 февраля она начала активно заниматься волонтерством, а именно помогать пострадавшим во время войны. В частности, Савина проводит благотворительные аукционы, на которых продает форму известных футболистов.

Даша Савина занимается волонтерством (фото: instagram.com/savinadasha)