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"Я не жалуюсь": звезда "Жіночого кварталу" назвала сумму, которую зарабатывает в месяц

Ирина Сопонару рассказала, сколько зарабатывает (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская актриса комедийного шоу "Женский квартал" Ирина Сопонару рассекретила свои заработки во время войны. Она заявила, что сейчас они не стабильны.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

Сколько зарабатывает актриса

По словам артистки, каждый месяц она зарабатывает по-разному. Сумма может варьироваться от 100 до 2000 долларов. Однако она не жалуется.

"Есть театр, съемки. Очень мало, но я не жалуюсь. Ну и концерты "Єдиного Кварталу". В месяц бывает 1000 или 2000 долларов. Бывает и 100 долларов. У меня нестабильные заработки. Но это ничего", - рассказала артистка.

В частности, в среднем на личные расходы ей нужно 1000 долларов.

"Я перекрываю тот месяц, в котором заработала меньше. Ну если беда совсем, то у меня есть жених, который может закрыть какие-то мои вопросы", - добавила она.

Ирина Сопонару (фото: скриншот)

К тому же актриса призналась, что у них с женихом-британцем нет общего бюджета. Так что на свои нужды Ирина пытается деньги не просить, потому что для нее это неприемлемо.

Однако ее жених Риз оплачивает все бытовые моменты их пары.

"Это ужас. Мне вообще трудно просить у кого-либо. Деньги тем более. У мужчины еще труднее. Я стараюсь на свои нужды деньги не просить. Для меня это немного кринж. Когда ты взрослая женщина, а у тебя нет денег на какие-то штуки. Это обидно", - сказала Ирина.

Что известно об Ирине Сопонару

Ирина Сопонару с 2018 года актриса юмористических шоу "Жіночий квартал", "Ігри приколів" и в составе команды "Вінницькі" принимала участие в шоу "Ліга сміху".

В мае 2023 года ее парень-британец сделал предложение ей. Известно, что Риз - британский предприниматель, с которым Ирина встречается с 2021 года. В начале полномасштабного российского вторжения они съехались.

Ирина Сопонару с женихом (фото: instagram.com/irinasoponaru)

 

Ранее Сопонару рассказывала, что уже готова стать мамой и даже не против усыновить ребенка.

Также она рассказывала о "пикантных" ситуациях на сцене.

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Ірина СопонаруЖіночий квартал