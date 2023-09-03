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"Я шел к больному, а русские стреляли из гаубиц": новая история фельдшера из Тростянца в музее "Голоса мирных"

История фельдшера из Тростянца в музее "Голоса мирных" (фото: пресс-служба музея)
Автор: Илона Свиридова

Виталий Гвоздик сопровождал эвакуационные коридоры и ходил на вызовы к больным под обстрелами. Тогда фельдшера из Тростянца спасала собственная интуиция, а пациентов - его принципиальность и верность клятве.

Свою историю он доверил музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

В первые дни полномасштабной войны Виталий еще пытался сосчитать, сколько и чего увидел в окно. Но быстро прекратил. На работу - к подстанции экстренной медицинской помощи - он вышел 28 февраля.

"Незваные гости появились в обед. Это была кантемировская танковая дивизия. Попросили помочь раненым. Я сделал перевязки. Потом заходит еще один их военный. И тут я не выдержал, и говорю ему: "давайте услугу за услугу", - рассказывает Виталий.

Он знал, что в городе есть гражданский мужчина, получивший пулевое ранение в спину. Знал, что его состояние более или менее стабильное, но без профессиональной помощи ничего хорошего не будет. Доехать до больного не было возможности: враг сразу начинал стрелять.

"Они почему согласились помочь. По рации по всем своим постам дали команду. И мы по соседней улице поехали, забрали его", - вспоминает Виталий.

Все последующие дни фельдшер работал. Ходил на вызовы пешком. Однажды встретил по дороге знакомого и задержался с ним на 5 минут разговора. Эти 5 минут спасли ему жизнь.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея "Голоса мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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