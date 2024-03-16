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"Я украла деньги": украинская певица удивила откровенным признанием

Певица LELY45 (фото предоставлено пресс-службой)
Автор: Полина Иваненко

Молодая украинская певица LELY45, уже прославившаяся в соцсетях, откровенно рассказала о своем детстве. Как оказалось, тогда девушка была еще той озорницей, а однажды даже украла деньги у родителей.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом LELY45 рассказала в новом выпуске шоу "МУЛЬТИТРЕК", уже вышедшем на YouTube.

Что сделала певица

Во время общения с ведущим шоу, певцом Владимиром Дантесом, LELY45 призналась, что в детстве она провинилась настолько, что родители отправили ее в деревню на целых два месяца. Это произошло из-за кражи.

"Я украла у родителей 100 долларов. План реализовывала вместе с подружкой. Мне было 9, а ей 12. Пришли в пункт обмена валют, там купюру поменяли на 800 гривен", - рассказала девушка.

Эти деньги она потратила на подарки для друга и бабушек. Девушка купила бабушкам украшения, а себе - мороженое. И когда она шла по городу вместе с подругой и всеми подарками, ей позвонила мама.

В один момент будущая певица поняла, что натворила. Она начала плакать и призналась во всем.

 

Что такое "МУЛЬТИТРЕК"

Новое шоу, ведущими которого стали Дантес и блогер Даша Кубик, собирает украинских артистов, которые должны за 12 часов создать трек, подготовить свой сценический костюм и выступить перед зрителями.

За это время их ждут два испытания, которые влияют на дальнейший сценарий их участия в шоу. Победитель получает 50000 гривен, которые может задонатить на благотворительное дело.

В этот раз к ведущим присоединился еще один коллега - Марк Куцевалов. Он составил компанию ALEKSEEV и вместе с Дашей помогал артисту добраться до студии, используя уловки и нарушая правила шоу. А певице LELY45 помогал Дантес.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что звезда "Спіймати Кайдаша" показалась с синяком на глазу.

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