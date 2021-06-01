"Я тебе на коліна поставлю і кулю в лоб всажу": відео затримання п'яного батюшки УПЦ МП

Увечері поліцейські зупинили автомобіль Renault Megane, звідки вийшов в устілку п'яний водій. Він представився "священиком з Банчен", почав поводитися неадекватно, використовував нецензурну лайку і погрожував працівникам поліції.

Як виявилося, за кермом був настоятель храму на честь Святих Архангелів Михаїла та Гавриїла УПЦ МП села Балківці Новоселицького району Чернівецької області Василь Савка.

"Через полгода прідут румини. Знаєш молдавску, руминску мову? Нэ? Дарагой! Я тібє! ... Біндеровец! Ти єсть хохол! Але завтра, запомні! Я тебе на калєні паставлю! Ти будеш мінє руминскій розмовляти! Єслі не будеш знати руминскій, я тібє пулю в лоб разстрєлю! ... Сволочь біндеровская!" - викрикував погрози батюшка.

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Зазначимо, що від проходження огляду на стан сп'яніння відмовився. На нього складено протокол згідно зі ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП. Рішення прийматиме суд, і за санкцією статті передбачено штраф 17000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на термін 1 рік.