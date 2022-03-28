RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Я будував його за всі зароблені гроші": будинок Валерія Харчишина знищили під Гостомелем окупанти

Фото: Валерій Харчишин втратив будинок під Гостомелем (facebook com valeriy kharchyshyn)
Автор: Людмила Жукова

Лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин втратив будинок, на який сам працював усе життя. Житло обстріляли російські окупанти під Гостомелем.

Про це музикант повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"Цей будинок під Гостомелем - частина мого життя. У ньому виросли і жили троє моїх синів. Я будував його за всі гроші, які я заробляв. Я боровся за нього, коли у мене відбирали землю, коли намахували будівельники шахраї - перебудовував майже все", - написав Валерій.

"Нещодавно я побудував поруч будиночок для батьків, які виявили бажання переїхати. Під час затяжної ковід-кризи. На останні гроші", - додав він.

Батьки музиканта переїхати не змогли - просто не встигли. Також в будинку залишалися дві кішки, яких артист ще недавно годував.

На щастя, на момент обстрілу людей у будинку не було, сам Харчишин залишається в Україні до перемоги.

"Чорти в лаптях знищують наші будинки, наше майно, але вони не знищать нас. Не знищать нашу свободу, наші руки, наші знання, наші вміння. Я побудую сотні таких будинків. Ми все відбудуємо. Кожен будинок. Посадимо тисячі дерев. Але спочатку ми знищимо кожного орка, що ступив на нашу землю. Горіти вам в пеклі, чорти каца*ські, поки будуть тліти наші будинки", - резюмував Валерій.

Будинок Валерія Харчишина обстріляли окупанти (фото:. facebook.com/valeriy.kharchyshyn)

Нагадаємо, що захищаючи Маріуполь у складі полку "Азов" загинув чемпіон світу з кікбоксингу.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерий Харчишин