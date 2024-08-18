"Я стала мамой": известная певица поделилась радостной новостью (фото, видео)

"Пополнение в семье"

Так, 17 августа певица рассказала, что решилась на нечто важное. Она отправилась на вокзал, чтобы забрать свою "херсонскую любовь". Лидия едва не опоздала, но все же успела найти нужный вагон, где ее уже ждали.

Lida Lee рассказала о радостных событиях (скриншотах)

Певице передали маленькую собачку. Она очень радовалась и не скрывала эмоций. Это уже вторая собака звезды.

Оказалось, что она увидела песика в приюте. И она не сразу забрала щенка. Впрочем, потом певица все же решила дать ему дом.

"Я стала мамой прекрасной девочки. Она украла мое сердце с первого взгляда, но я не решилась забрать ее сразу", - рассказала Лида Ли.

Лида Ли взяла щенок из приюта (скриншоты)

Певица обещает, что будет "хорошей мамой" для собачки. Она проводит с щенком много времени и уже показала первые кадры после того, как его привезли домой.

Лида Ли завела собаку (скриншот)

Также артистка отметила, что решила поделиться этой историей не просто так. Она призывает фанатов заботиться о животных, которые остались без защиты и хозяев.

"Сейчас очень много животных нуждаются в нашей помощи и опеке. Особенно те, кого смогли спасти с оккупированных территорий, как мою Лу Лу", - подчеркнула Лидия.

Лида Ли призвала помогать животным (скриншот)

Также певица уже показала трогательное видео с щенком. Она благодарит Лу Лу за то, что та появилась в ее жизни.