"Я не дивлюся в дзеркало": Лінда Євангеліста вперше показала наслідки невдалої пластики

За словами Лінди, хірургічне втручання "жорстко спотворило" її, деформувавши природні риси і форми, і зробило самітницею.

"Мені подобалося бути на подіумі. Тепер я боюся зіткнутися з кимось, кого знаю... Я більше не можу так жити, ховаючись і соромлячись. Я просто не можу більше жити в цьому болі. Я нарешті хочу висловитися", - зізналася модель.

Саме з цієї причини вона була змушена завершити свою модельну кар'єру, на відміну від інших "вікових" колег, включаючи Сінді Кроуфорд і Наомі Кемпбелл.

Раніше Євангеліста повідомила в соцмережі, що її зовнішність була спотворена процедурою Coolsculpting - одним з видів кріогенної ліпосакції або ліполізу. Ця процедура описується як "інноваційний, запатентований метод корекції жирових відкладень на обличчі і тілі за допомогою контрольованого охолодження".

У вересні 2021 року модель подала позов проти компанії Zeltiq Aesthetics Inc., що створила процедуру CoolSculpting, і зажадала відшкодувати 50 млн доларів збитку, так як після пластики вона більше не могла працювати як медійна особистість і позбулася джерела доходу.

Лінда розповіла, що з серпня 2015-го по лютий 2016 року пройшла сім сеансів CoolSculpting. Протягом трьох місяців після процедури вона почала помічати опуклості на підборідді, стегнах і в грудях, які згодом оніміли і стали тверднути.

Спочатку вона намагалася схуднути самостійно - але нічого не допомагало, так що жінка звернулася до лікаря.

"Я намагалася виправити це сама, думаючи, що роблю що-небудь не так. Я почала сидіти на дієті і більше займатися спортом. Дійшло до того, що я взагалі не їла. Я думала, що божеволію. Потім я прийшла до лікаря. Я плакала. Коли він поставив мені діагноз парадоксальна жирова гіперплазія, я не могла зрозуміти, чорт забирай, що це таке? І він сказав мені, що ніякі дієти і ніякі вправи ніколи не виправлять ситуацію", – поділилася зірка.

Як кажуть пластичні хірурги, такий результат є рідкісним побічним ефектом, яким страждає менше одного відсотка пацієнтів.

Євангеліста після цього зробила ще дві операції за свій рахунок, намагаючись виправити ситуацію, але вони не допомогли.

"Краще не стало. Всі опуклості на моєму тілі - тверді. Якщо я одягаю сукню без спеціальної білизни, вона натирає шкіру до крові. Я не можу притиснути руки до тіла", - поскаржилася колишня зірка подіуму.

За словами Лінди, невдала пластика повністю змінила її ходу, поставу, зробила абсолютно іншою людиною, позбавила роботи і соціального життя.

"Не думаю, що дизайнери захочуть тепер мене одягати. Я більше не дивлюся в дзеркало. Це не я", - зізналася Євангеліста.

Вона зважилася на інтерв'ю та фотосесію, оскільки вважає, що її історія може допомогти іншим.

"Я сподіваюся, що зможу позбутися частини ганьби і допомогти іншим людям, які знаходяться в такій же ситуації, як і я. Це моя мета. Я більше не збираюся ховатися. Я знала, що постарію, знала, що моє тіло зміниться, але не думала, що буду виглядати так, як зараз", - заявила модель.

Лінда Євангеліста показала, що невдала б'юті-процедура зробила з її обличчям і тілом (фото: people.com)