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"Я делаю свою работу": Дантес сказал Ефросининой, почему не воюет

Дантес объяснил, почему не воюет (фото: Instagram.com/vladimirdantes)
Автор: Василина Копытко

Певец и стендапер Владимир Дантес объяснил, почему он не защищает Украину на фронте от российских оккупантов и не стыдно ли ему за это.

Об этом артист рассказал в интервью Маше Ефросининой.

Почему Дантес не воюет

На вопрос Ефросининой, как он справляется с чувством стыда за то, что артист не на фронте и вообще возникает ли у него оно, артист ответил следующее.

"Я не думаю об этом, честно. Потому что, это путь в никуда - грызть себя за то, что я не с ними (военными - ред.), почему я не с ними? Все эти мысли, насколько я мужчина..." - признался артист.

При этом он добавил, что раньше у него были такие мысли, но уже сейчас их нет.

"Я просто делаю свою работу и не задумываюсь о том, какие мысли на меня набрасывает общество", - заявил Дантес.

Также артист рассказал, что даже сами военные во время его выступлений на передовой говорят ему заниматься тем, что он делает, ведь он имеет большой ресурс своими концертами собирать деньги на помощь армии.

Также Дантес рассказал, как проходили его выступления для наших защитников в Донецкой области.

"Мы были в городке в 5 километрах от передовой, а там как раз начался танковой бой. Мы здесь концерт даем, там за окном прилеты идут, а военные слушают нас и не реагируют даже на взрывы", - говорит артист.

Отметим, что Дантес весной поехал в Донецкую область и устроил там концерт для украинских военных. После этого певец призвал всех звезд тоже выступить на фронте и так поддержать наших защитников.

Дантес во время поездки в Донецкую область (фото: Instagram.com/vladimirdantes)

Ранее мы писали о том, что Дорофеева и Кацурин поженились и делились первыми свадебными фото.

Читайте также о том, что Даша Кацурина отреагировала на слухи о разрыве с Дантесом.

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