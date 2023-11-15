"Я просто доброволец": Эмеральд объяснила, почему она больше не снайперша

"Только в фильмах показывают, что снайпер обязан прятать лицо. Это выбор каждого человека. Мне очень не нравится, когда общество пристает к снайперам, будто это единственные, кому угрожает опасность. Всем она угрожает, кем бы ни был военный", - говорит экс-военная.

Евгения добавляет, что решила себя "подставить", ведь почти с первых дней полномасштабного вторжения показывала в социальных сетях свой военный путь.

Затем она приступила к службе в штурмовом полку Нацполиции "Сафари". Там командование приняло решение, что оружие Эмеральд будет иметь 308 калибр.

Евгения Эмеральд заявила, что она не является снайпером (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

"Так все просто. Я просто доброволец. Я не сертифицированный снайпер. Я была просто бизнес-вумен. Да, действительно у меня есть военное образование, да, у меня есть удостоверение офицера запаса ВСУ. Но потом я сменила его на полицейское удостоверение, где отмечено, что я рядовой полицейский", - объясняет женщина.

По ее словам, гораздо более важную роль тогда играла служба по закону. Вместе с тем, Евгения призвала СМИ больше не представлять ее как снайпершу.

Кто такая Евгения Эмеральд

До 24 февраля 2022 года бывшая военная занималась ювелирным бизнесом. Когда началась полномасштабная война России против Украины, Евгения добровольно встала на защиту государства, поскольку была военнообязанной.

Известен также ее позывной - "Жанна Д'Арк". Однако Эмеральд не считает, что заслуживала его раньше.

"Я не очень заслуживала называться Жанной Д'Арк, потому что своим военным путем я не горжусь. Я не сделала так много, как об этом писала пресса. Сейчас я с гордостью могу себя назвать украинской Жанной Д'Арк в тылу. Я думаю, что этого уже заслужила", - считает полицейская в декрете.