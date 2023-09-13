"Я пойду туда". Звезда сериала "Кріпосна" заявила о готовности идти на фронт

"Каждый день я думаю о том, чтобы пойти служить. Меня так воспитали. И морально я способна, и физически могла бы быть способна, если бы не мое колено. Я впервые об этом говорю. Но там больное колено может сыграть очень плохую историю, ведь ты несешь ответственность не только за свою жизнь, а за многих, кто будет рядом с тобой", - сказала актриса.

Сейчас она не может взять на себя эту ответственность. Но когда "это будет единственный выход", Дарья будет готова присоединиться к рядам ВСУ.

Добавим, что отец и муж Дарьи Дмитрий Сова сейчас защищают Украину от захватчиков.

Что известно о Дарье Легейде

Дарья родилась в Одессе. В пять лет она начала заниматься танцами в Одесской хореографической школе. За это время освоила классический, народный, акробатический, ирландский танец, а также степ.

Три года училась в Киевской балетной академии, курс современного танца, а также профессионально занималась народным, джазовым и эстрадным вокалом.

Сейчас Дарья Легейда играет в Национальном театре имени Ивана Франко (фото: instagram.com/daryaleheida)

В 2011 году Дарья приняла участие в телевизионном конкурсе Фабрика звезд-4. А уже через год поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на специальность "Актерское искусство драматического театра и кино".

В кино Дарья Легейда дебютировала в 22-летнем возрасте в фильме Бессмертник 2015 года. А уже в 2017 году она сыграла четыре главные роли: в сериалах "Було у батька два сини", "Артистка" и двух частях сериала "Спокуса". В общей сложности снялась в двух десятках картин.

Самой известной ее работой является роль в сериале "Кріпосна", где Дарья играла Василинку.

Роль Легейды-Совы в сериале "Кріпосна" (скриншот)