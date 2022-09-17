"Я пережив параліч обличчя": Потап повернувся до України та відмовився від російської мови

Що робив Потап поза домом

За словами продюсера, він давно не з'являвся в ефірах, але весь час присвячував роботі. Також з Настею Каменським він займався волонтерством та допомагав людям.

Наразі Потап повернувся до України, щоб підтримати її у культурному плані.

"Довгий час був за кордоном, давав концерти від Польщі та до Латинської Америки. Ми з Настею як сім'я волонтерів зробили дуже багато. Ще кілька тижнів тому сума, яку ми зібрали, була 75 мільйонів гривень, зараз ця цифра наближається до позначки 100 мільйонів. Пора повернутися додому і підтримувати Україну в культурному плані. В Україну я повернувся вже давно, видихнув, адже у нас був шалений графік і знову почав працювати у волонтерському напрямі", - сказав артист.

Олександр Потапенко повернувся до України (фото: instagram/realpotap)

Співак зазначив, що після повернення додому він вирішив відмовитися від російської мови у своїй творчості.

"Я викреслив зі своїх пісень російську мову. Мої нові пісні будуть писатися українською, іспанською чи англійською мовами. Якщо люди попросять, то на концертах я можу заспівати щось із того, що було написано до війни, але в нових піснях ніякої російської мови", - повідомив він.

У липні Потапа паралізувало

У середині липня артист шокував шанувальників новиною про те, що у нього через хворобу паралізувало половину обличчя. Наразі продюсер поділився, чому так сталося.

"У мене був синдром Рамсея-Ханта, з яким нещодавно боровся Джастін Бібер, тобто через нерви у мене паралізувало половину обличчя. Це дуже важка штука. За цей час я тяжко перехворів на ковід і отит. Але коли я дивлюся на воюючих хлопців і дівчат, то думаю: ну який параліч, про що взагалі можна говорити? – зізнався Потап.