"Я отдыхаю, а не веселюсь": українка в Туреччині зганьбила Баскова (відео)

Чим зганьбився Басков у Туреччині

Артист у піднесеному настрої кружляв у танці з трьома жінками. Під латиноамериканську музику трійця танцювала в барі. У цей момент до них підійшла українка.

"Коля, здрастуйте. Ми вас дуже раді бачити в Туреччині. Я з України. Росія зараз бомбить Україну кожен день, а ви веселитесь. Як?"- поставила питання співакові українка.

На що він їй відповів, що він не "веселиться, а відпочиває". Після цього одна з супутниць знову закрутила його в танці, як ні в чому не бувало.

"Слава Україні", - закінчила розмову українка.

Дивіться на відео, як все відбувалося.

Що говорив Басков з початку війни в Україні

Басков з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну повністю підтримує політику Кремля. Мало того він заявив, що влада РФ повинна вирішити, що робити з тими зірками шоу-бізнесу, хто виїхав з країни і дозволив собі негативні висловлювання.

Також нещодавно він зізнався, що йому написали близько 75 тисяч повідомлень з погрозами в Telegram через його позицію по Україні. При цьому артист уточнив, що навіть не враховував подібні повідомлення в інших месенджерах.