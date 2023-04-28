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"Я вас ненавижу": в квартиру в Умани, где спали дети, попала российская ракета (видео)

Ракетный удар по Умани разрушил квартиру, где спали дети (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Ракетный обстрел Умани 28 апреля уничтожил практически половину жилого дома. В момент атаки там находились люди. Сейчас сообщается о трех жертвах и восьми госпитализированных.

Жительница Умани - мать детей показала на видео, что сделали российские ракеты с ее квартирой.

Детали попадания ракеты россиян в жилой дом в Умани

Женщина в слезах на видео рассказала, что в момент попадания ракеты в квартире находилась она с детьми. Они мирно спали в своих кроватях. Теперь в жилье нет окон, все находившиеся там в крови. К счастью, они остались живы.

"Как такое может быть? Ракета попала в наш дом. Мы все в крови. Окна выбило. Тут спали дети. Хорошо, что мы все живы. Я вас ненавижу, ка*апы", - говорит убитая горем жительница Умани.

Внимание, на видео есть нецензурная лексика.

Также в местных пабликах сообщают, что ракета разрушила целый подъезд многоэтажки.

"Умань. Нет слов. Какой-то нескончаемый ад. Разрушен целый подъезд многоэтажки. Россия продолжает доказывать статус государства-террориста", - сказано в сообщении.

В Умани ракета россиян разрушила дом (фото: Ешкин крот/Telegram)

Отметим, что 28 апреля в 4.30 утра россияне начали очередной обстрел Украины. Взрывы были слышны в Днепропетровской, Николаевской, Черкасской и Полтавской областях, Киеве.

Напомним, ночью, 28 апреля, в небе над Киевом было уничтожено 11 вражеских ракет.

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