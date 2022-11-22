ua ru
Вт, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Я как овощ": украинская певица стала жертвой недобросовестного аптекаря

Новина українською →
Вторник 22 ноября 2022 10:57
"Я как овощ": украинская певица стала жертвой недобросовестного аптекаря SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)
Автор: Дмитрий Войналович

Украинская певица, участница шоу Голос країни SHADU (Ксения Шадурская) сейчас находится в Молдове, где в тому числе дает благотворительные концерты в поддержку нашего народа. Но на днях невинный поход в аптеку в этой стране чуть не стоил артистке здоровья.

Ужасной историей, случившейся с ней в Молдове, Ксения поделилась в своем Instagram.

Детали инцидента

Звезда страдает бессонницей. И на днях, по совету врача, пришла в аптеку купить лекарства, которые улучшают сон.

В то же время недобросовестность и неосведомленность провизора чуть не погубили SHADU. Все потому, что провизор посоветовала выпить ей большую дозу лекарства, чем прописал врач.

"Я, доверившись провизору, на ночь выпиваю пол таблетки. Утром начинается просто яростный трэш. Во-первых, я не могу проснуться вообще. Как меня не пытались будить, я не могла проснуться! Это было действительно страшно", - рассказала певица.

"Потом, когда через некоторое время я открыла глаза - я вообще не могла встать, я не могла сесть, стоять и даже в туалет нормально не могла дойти - мне было настолько плохо", - комментирует артистка.

&quot;Я как овощ&quot;: украинская певица стала жертвой недобросовестного аптекаря

&quot;Я как овощ&quot;: украинская певица стала жертвой недобросовестного аптекаря

&quot;Я как овощ&quot;: украинская певица стала жертвой недобросовестного аптекаря

&quot;Я как овощ&quot;: украинская певица стала жертвой недобросовестного аптекаря

&quot;Я как овощ&quot;: украинская певица стала жертвой недобросовестного аптекаря

&quot;Я как овощ&quot;: украинская певица стала жертвой недобросовестного аптекаря

&quot;Я как овощ&quot;: украинская певица стала жертвой недобросовестного аптекаря

&quot;Я как овощ&quot;: украинская певица стала жертвой недобросовестного аптекаря

Скриншот

К счастью, сейчас с артисткой все хорошо.

Однако это утро навсегда отложится в памяти Ксении.

"Призываю всех слушаться только вашего врача и выполнять все указания! Никаких левых советов! Здоровья всем", - резюмировала певица.

Ранее SHADU рассказала об обманчивой иллюзии роскошной жизни.

Также мы рассказывали, что фанатка "русского мира" за границей напала на певицу только за то, что она украинка и у нее украинский флаг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса музика