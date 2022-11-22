"Я как овощ": украинская певица стала жертвой недобросовестного аптекаря

Украинская певица, участница шоу Голос країни SHADU (Ксения Шадурская) сейчас находится в Молдове, где в тому числе дает благотворительные концерты в поддержку нашего народа. Но на днях невинный поход в аптеку в этой стране чуть не стоил артистке здоровья.

Ужасной историей, случившейся с ней в Молдове, Ксения поделилась в своем Instagram.

Детали инцидента

Звезда страдает бессонницей. И на днях, по совету врача, пришла в аптеку купить лекарства, которые улучшают сон.

В то же время недобросовестность и неосведомленность провизора чуть не погубили SHADU. Все потому, что провизор посоветовала выпить ей большую дозу лекарства, чем прописал врач.

"Я, доверившись провизору, на ночь выпиваю пол таблетки. Утром начинается просто яростный трэш. Во-первых, я не могу проснуться вообще. Как меня не пытались будить, я не могла проснуться! Это было действительно страшно", - рассказала певица.

"Потом, когда через некоторое время я открыла глаза - я вообще не могла встать, я не могла сесть, стоять и даже в туалет нормально не могла дойти - мне было настолько плохо", - комментирует артистка.

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К счастью, сейчас с артисткой все хорошо.

Однако это утро навсегда отложится в памяти Ксении.

"Призываю всех слушаться только вашего врача и выполнять все указания! Никаких левых советов! Здоровья всем", - резюмировала певица.