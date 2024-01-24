"Я должен был спрятаться за спины шестерых детей?" История воина, потерявшего в бою ногу

Чуть не остался обе ног

47-летний отец шести детей Руслан Марущак не имел военного опыта, занимался строительством, пытался поддерживать физическую форму. Он пришел в военкомат 25 февраля 2022 года, но ему, как отцу шестерых детей, из которых трое несовершеннолетних, отказали в мобилизации.

Он не сдался и пошел добровольцем в отдельную бригаду ТРО, которая выполняла задачи в Киеве и области, а впоследствии с собратьями отправился на восток.

"Морально-психологическое состояние каждого человека нельзя предвидеть. Я пришел готовым, понимал, что все может со мной произойти. Но было много случаев, когда завязывается бой, а военный лежит, кричит, что не может выстрелить или отошел в сторону от страха и оставил тебя или смотрит на тебя испуганными глазами, потому что не ожидал, что война так жестокая. Действительно, эта война очень тяжелая", - рассказал он.

10 октября 2022 года, выполняя боевое задание в Донецкой области, был тяжело ранен. Одну ногу он потерял, а другую медики отказались ампутировать.

Сейчас Руслан проходит реабилитацию, но хочет остаться на службе в ВСУ. Это будет зависеть от выводов ВЛК. Сейчас он уже ловко надевает протез на левую ногу, полностью потерянную на войне. А права была очень травмирована, но врачи отказались ее ампутировать и сделали все, чтобы ее спасти.

"Врачи до последнего отказывались ампутировать. Хотя у меня были такие моменты, что просил уже и ту ногу отрезать, потому что сколько можно было с ней возиться. А врачи говорили, что надо потерпеть", - рассказывает Руслан.

Нога долгое время не заживала, не срастались кости. Ему провели несколько операций, поставили специальные пластины. Руслан проходил реабилитацию за границей и сейчас на спасенную ногу до сих пор надевает ортез для колена. Но уже ходит с помощью костылей.

"Нога – в плачевном состоянии. Я готов был стать на два протеза. Понял, какой труд вложили медики, чтобы спасти мне ногу, и очень благодарен. Когда вижу ребят, которые без обеих ног, то понимаю, что им труднее, чем мне. Потому что я могу опереться и более функциональный, поэтому очень благодарен врачам, которым действительно на войне очень тяжело, потому что каждый день спасают и спасают раненых, возвращают их к жизни, именно медики меня настроили бороться, потому что считали, что есть шанс, что будет все хорошо, что смогу опираться на эту ногу", – говорит Руслан.

Получил эмоциональный шок после ранения

Ранение воин получил в Ямполевке Донецкой области. Противник начал массированный артобстрел. Несколько военнослужащих наблюдали за действиями противника, а часть нашла тайники в подвале на одном из сельских подворий.

"Это какой-то был подвал три на четыре метра. Мы туда спустились, он был перекрыт плитами. Мы подумали, что это более безопасное место, чтобы укрыться от массового вражеского обстрела. Но туда залетела российская ракета "Град", она пробила сбоку землю, залетела внутрь и взрыв произошел уже внутри. Повезло, что остался жив", - вспоминает боец.

Первые дни после ранения были очень сложны эмоционально. Руслан признается, что не мог согласиться, что получил ранения в таких условиях, а не на поле боя.

"Почему не на поле боя, не во время штурма, не тогда, когда шел вперед в атаку, а как-то так оно произошло бессмысленно? Это спрашивал и спрашивал. Никак не мог воспринять, потому что столько ребят там, на передовой. А я шел воевать с одной целью - изгнать врага с нашей территории, нашей земли. Погибнуть на войне – это дело нехитрое, а вот выжить и каждый день их гнать и гнать с нашей территории - это надо уметь. Эта война показала, что даже опытные военные, а меня судьба свела с профессиональными воинами, которые имели военную подготовку НАТО и, к сожалению, погибли. Люди, отдавшие военной профессии по 30-35 лет, профессиональные военные тоже гибнут. Для меня это было самым тяжелым, что не смогу вернуться к побратимам, что меня это ранение выбило из колеи", - добавил он.

Только после первого этапа лечения Руслан осознал, что с ним произошло. И сейчас он пытается настроить других раненых, что нужно учиться ходить на протезе, делать шаг за шагом и не сдаваться, не терять веру.

"Я остался жив, а многих ребят нет, друзей и многих украинцев, поэтому я обошелся маленьким испугом. Морально-психологическое состояние у меня нормальное. Я с первого дня, когда пришел служить, морально был готов ко всему, понимал, что может произойти", – говорит воин.

Руслан Марущак (фото: Radiosvoboda)

Я должен был встать за спинами детей?

Когда Руслан был на фронте и сейчас, когда он проходит реабилитацию, его семья живет вместе и поддерживает друг друга.

"Меня спрашивали: "Но у вас шестеро детей. Как вы пойдете воевать, оставите семью?". Я отвечал: "Когда ко мне во двор зайдут русские, то что, я должен встать за спинами своих детей?". То есть должен был прикрыться своими детьми? Мне не знали, что ответить. Я переговорил с детьми и написал заявление добровольцем. Война свела меня с такими побратимами, что с них хочется брать пример, равняться на них. Реально настоящие казаки, которые борются за свободу, общее право жить на этой земле. Я с ними общаюсь и говорю спасибо, что могу лежать в теплом госпитале, лечиться. Говорят, что ждут меня. Надо благодарить каждого воина за то, что можно лечиться, работать", - рассказал Руслан Марущак.

Во время реабилитации военнослужащий возобновил бытовые навыки, научился ходить, в том числе и на закупки, а следующий шаг для него - социализация, а это вызов, говорят специалисты. После реабилитации Руслан Марущак должен пройти военно-врачебную комиссию. Хотя сам военнослужащий хочет остаться служить в ВСУ и вернуться к собратьям, но от решения ВЛК будет зависеть его дальнейшая жизнь.

"Может, и будет в гражданской жизни какой-то дискомфорт, потому что здесь, на реабилитации, все просто: поел, пошел в спортивный зал, отдохнул, принял душ. Дома ждут дети, моя семья, конечно, начнутся бытовые заботы, но меня это никогда не пугало. Наверное, будут бюрократические какие-то нюансы, но уже есть определенные изменения в этом плане и есть прямая связь у нас с работниками соцзащиты, другими организациями, куда я могу сам обратиться, и это все быстрее решается, как это было, например, до войны. Но я хотел бы вернуться к ребятам, хоть что-то им помогать. Однозначно останусь у Вооруженных сил, потому что потенциал имею, чувствую, что смогу помочь, даже моральная поддержка нужна", - говорит воин.

Он добавил, что мотивирует его к жизни его большая семья и побратимы.