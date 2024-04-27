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"Я чуть не умерла": дочь Оззи Осборна вспомнила, как в нее стрелял родной брат

Суббота 27 апреля 2024 21:30
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"Я чуть не умерла": дочь Оззи Осборна вспомнила, как в нее стрелял родной брат Келли Осборн (фото: instagram.com/kellyosbourne)
Автор: Иванна Пашкевич

Дочь рокера Оззи Осборна Келли рассказала о потрясении, которое пережила в жизни. Певица пострадала от брата.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на последний выпуск подкаста наследницы музыканта The Osbournes.

Подробности

Келли Осборн вспомнила ситуацию, когда ее 38-летний брат Джек, когда ему было еще очень мало лет, играя, случайно выстрелил в нее из дробовика.

Пуля попала в ногу девочки и прошла насквозь, но, к счастью, обошлось без серьезных последствий.

"Ты стрелял в меня, и я чуть не умерла! Пуля прошла насквозь и вышла с другой стороны ноги. Было такое ощущение, что кто-то очень быстро прошелся по ней раскаленной кочергой. Помню, как сильно пекло", - шокировала историей певица.

&quot;Я чуть не умерла&quot;: дочь Оззи Осборна вспомнила, как в нее стрелял родной брат

Джек Осборн (фото: instagram.com/jackosbourne)

По ее словам, из медучреждений поблизости тогда оказалась только ветеринарная клиника.

"У них не работал рентгеновский аппарат, поэтому они взяли длинную ватную палочку, завернули ее в марлю, смочили в йоде и проделали в ноге отверстие, чтобы убедиться, что кость цела", - поделилась она.

В свою очередь, Джек объяснил, что выстрел был "несчастным случаем": они с сестрой "заигрались", пока их родители работали в Нью-Йорке на съемках фильма "The Jerky Boys: The Movie" в 1995 году.

"Послушай, моя вина, как парня, который управлял огнестрельным оружием, технически заключалась не в самом выстреле, а в том, что ты бежала передо мной, пока я стрелял", - заявил брат исполнительницы.

Ранее мы рассказывали, что жена Оззи Осборна пыталась покончить с собой.

Также рокер рассказал о своем состоянии здоровья.

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