"Я был в шоке и действовал по ситуации": детский хирург "Охматдета" доверил свою историю музею "Голоса Мирных"

Кадр, в котором хирург в окровавленной белой одежде стоит, схватив голову руками, на фоне разбитой Россией детской больницы "Охматдет", облетел свет и стал обложкой известного издания The Mirror. То, как раненый врач без устали собственноручно разбирал завалы, видела и вся Украина.

История хирурга Олега Голубченко вошла в Музей "Голоса Мирных" фонда Рината Ахметова. Он не чувствует себя героем, сдержанно реагирует на теплые слова, хоть и признается, что поддержка приятна. Все возможное делали все медики больницы, подчеркивает Олег в беседе с Алексеем Сухановым, актером, ведущим и послом музея.

"Я обычный врач, занимался своими делами... Кто меня сфотографировал, я не знаю. Просто прибежал туда, и многие другие врачи прибежали. Я был в шоке и действовал по ситуации", - вспоминает день обстрела Олег.

Когда РФ ударила ракетой по "Охматдету", Олег Голубченко с коллегами оперировали пятимесячного малыша по имени Тарас. Операция была сложной. Взрыв произошел примерно на 50-й минуте. Врач не сразу понял, что произошло.

"Я понял, что ранения есть, но руки, ноги работали, я дышал. Все гремело, все на полу, аппарат разрушен. Тарасик не пострадал, но был под наркозом и не мог дышать самостоятельно. Я нашел мешок Амбу для вентиляции легких. Подключили - дышит, затампонировали рану. Мой друг-хирург из другой больницы забрал его к себе", - рассказал врач.

По его словам, Тарасику уже сняли швы. Мальчик поправляется. К сожалению, многие сотрудники Олега получили травмы и ранения в результате удара. Погибла врач-нефролог Светлана Лукьянчук.

"Мы понимали, что там мог кто-то быть... Люди просто отбрасывали кирпич, рамы, стекло, передавали цепочкой, отходили, пили воду, курили и снова делали. О гибели узнали позже. Я не был знаком со Светланой. Коллеги говорят, что она была хорошим, светлым человеком. Такие врачи продлевают жизнь, поддерживают, дают шанс на дальнейшую жизнь для детей", - добавил он.

Окровавленный костюм, который российские СМИ называют фейком, спрятал в пакет и хранит. Предполагает, что со временем сфотографирует, чтобы ни у кого не осталось сомнения, что все произошло на самом деле.

"Каждый должен делать свою работу на 100%, верить в армию. Украина существует, она держится, защищается и будет. И если ты живешь в этой стране, ты должна быть с ней до конца", - уверен Олег Голубченко.

Его историю вы найдете на портале музея "Голоса Мирных". Музей "Голоса Мирных" фонда Рината Ахметова собрал уже более 110 тысяч историй украинцев о войне. Расскажите свою на портале музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.