"Я боялась, что города не станет": школьница из Славянска рассказала свою историю Фонда Ахметова

К родному городу Милены войска России подошли очень близко. Но спустя еще два месяца после начала полномасштабного вторжения девочка с мамой оставались дома, в Славянске.

Она стала участницей одного из изменений "Блогер Кэмп", которые фонд организует в формате детского лагеря для детей, пострадавших от войны.

Милена не знала, что такое война. Но сейчас точно знает, что это – о страхе. Страх, появляющийся, когда слышишь воздушную тревогу. И даже когда видишь на видео последствия вражеских обстрелов и прилетов.

"Мама сказала, что война - это когда бомбят. Я испугалась, что нашего города просто не будет и все. У нас ежедневно выли сирены и было слышно, что где-то бухает", - вспоминает девочка.

Через два месяца мама Милены решила выезжать из Славянска. Дома остались бабушка, дедушка и папа девочки.

"Мама боялась за меня, поэтому мы уехали. Нам было очень страшно. Мы просто сели на поезд и не знали, куда едем. Просто уехали и все", - делится Милена.

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