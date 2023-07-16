"Я больше не реагирую на воздушную тревогу": психолог объяснила, почему это состояние опасно для человека

Мы адаптируемся и устаем

Специалист отмечает, что отсутствие реакции на воздушную тревогу – это определенная адаптация к той жизни, которая сейчас у нас есть.

"Это звоночек лишь о том, что вы уже так или иначе адаптировались. Адаптация – это приспособление ради выживания. Но эта адаптация тоже немного видоизменилась. Потому что люди уже настолько от этого устали, и морально, и физически, что иногда, понимая всю опасность, уже просто пренебрегают банальными правилами из-за усталости. Я не говорю, что это просто или плохо. Я только констатирую факт. Люди очень устали, но все равно понимают риски. Уже мы реже спускаемся в укрытие и здесь ответственность за это каждого человека", - пояснила Юлия Зорий.

Правилами пренебрегать нельзя

Она также отмечает, что усталость не оправдывает пренебрежение правилами во время воздушной опасности, ведь речь идет о сохранении жизни.

"Устали? Да, очень устали. Нужно пренебрегать правилами из-за усталости? Нет, не нужно. Но каждый делает свой выбор. Потому что постоянно жить в страхе и гонять сонных детей это, конечно, очень сложно, но это не значит, что правилам можно пренебрегать. Это не оправдывает пренебрежение. Поэтому мы всегда фиксируем эти моменты. Фиксация - это констатация факта. Да, устали, но нет, не можем себе это позволить, потому что это может стоить нам жизнь", - подчеркивает психолог.