В Х (Twitter) пользователи могут приобрести Premium совершенно бесплатно: как получить

Кто может получить Premium

Илон Маск объявил, что пользователи платформы X с более чем 2 500 "проверенными подписчиками" автоматически получат статус Premium, а те, у кого более 5 000 таких подписчиков, будут награждены статусом Premium+.

Под "проверенными" подразумеваются пользователи с платными подписками X Premium и Premium+. Эти изменения направлены на привлечение новых пользователей и расширение аудитории платформы.

Таким образом, верификация стала доступна широкому кругу пользователей без необходимости оплаты. Журналист Питер Кафка из Business Insider опубликовал скриншот уведомления от X, которое информировало о присвоении ему статуса Premium, подчеркивая неожиданный характер данной акции.

Уведомление о получении статуса Premium у Питера Кафки (фото: Х/Peter Kafka)

Как изменялась политика верификации при Илоне Маске

После покупки платформы Маском синие галочки, как правило, присваивались известным личностям. Однако после введения платной верификации этот статус стал доступен всем, кто оплатил Premium-подписку.

Некоторые ранее верифицированные пользователи X, отказавшиеся платить Маску, потеряли свои галочки, но Маск лично вмешался, чтобы вернуть их некоторым известным личностям, таким как Стивен и Леброн Джеймс, а также множеству других аккаунтов с миллионной аудиторией.

Эти изменения вызвали активные обсуждения среди пользователей и экспертов, которые ставят под сомнение ценность и роль верификации в современной цифровой среде.

Автоматическое присвоение синих галочек без запроса пользователей вызывает вопросы о значимости их на платформе. С другой стороны, это демонстрирует стремление Маска расширить круг лиц с привилегиями на платформе и укрепить ее социальную значимость.