"Взял свою руку и пошел в машину": история тяжелораненного волонтера из Харькова в музее "Голоса мирных"

"Я остановился по дороге поесть, когда прилетел КАБ. Все люди рядом погибли. Меня спасли военные медики, они случайно из леса выехали. Так и сказали: "Мы заблудились", - рассказывает Владимир.

В тот день он потерял руку. Своей историей мужчина поделился во время курса физической реабилитации и психологического восстановления в санатории на Закарпатье, который ему обеспечил Фонд Рината Ахметова.

"В 2022 году я был уверен, что пойду воевать, но меня не взяли. Сидеть без дела не мог - война была в 10 км от Харькова. Надо было помогать людям. Так я стал волонтером", - рассказывает Владимир музею "Голоса Мирных" фонда Рината Ахметова.

Два с половиной года он каждую неделю отправлялся в рейс. В тот день Владимир вез помощь в направлении Купянска. Остановился поесть и увидел, что летит КАБ.

"Я отлетел метров на пять, ударился головой. Когда пришел в себя, почувствовал что рука есть, но ее нет. Медики, которые меня нашли, накинули турникет, написали на лбу время. Спросили, дойду ли я до машины. Я встал, взял свою руку, пошел. Меня довезли сначала в Купянск, оттуда в Харьков", - вспоминает Владимир.

С тех пор у Владимира началась другая жизнь. О том, как он преодолевает фантомные боли и вернулся ли к волонтерской деятельности - смотрите по ссылке.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны РФ против Украины.

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