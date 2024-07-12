Взял на фронт скрипку. Как погиб военный-оперный певец Игорь Воронка

На фронте погиб Игорь Воронка - оперный певец, скрипач и Заслуженный артист Украины. Он отправился на войну в 2022 году, а затем получил ранение. Но военный снова встал на защиту Украины и отдал свою жизнь в боях в Донецкой области.

Что известно об оперном певце, а также как о его гибели высказались жена, побратим и знакомые, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Навсегда в наших сердцах"

Жена оперного певца, артистка Марина Раевская, сообщила о гибели мужа 11 июля. Его не стало на поле боя.

Но сейчас родные военного не могут похоронить его тело. В настоящее время Воронка считают без вести пропавшим.

"С большой грустью хочу сообщить, что я получила известие от побратимов моего мужа Игоря Воронки о его гибели на поле боя вечером 6 июля. Пока мы не можем устроить похороны и получить официальные документы о его гибели, поскольку эта территория захвачена", - рассказала супруга .

"Поэтому он официально значится как пропавший без вести. Я пишу это, но до сих пор не могу в это поверить... Мы потеряли замечательного мужа, отца и друга. Он навсегда останется в наших сердцах", - добавила она.

Пост жены военного (скриншот)

Взял скрипку на войну

Журналистка Анна Щокань тоже высказалась о гибели военного. Сестра ее крестниц - племянница артиста. Она рассказала, что Воронка был ведущим артистом Национальной академической капеллы "Думка", актером, скрипачом, Заслуженным артистом Украины и оперным певцом.

В 2023 году военный получил тяжелое ранение на фронте. Он должен был проходить реабилитацию, но вернулся на войну. И на фронт он взял с собой скрипку.

Пост Щокань (скриншот)

"Всегда и везде первый"

Побратим артиста Андрей Яковенко разместил щемящий пост и рассказал, какое у него было позывное. Также он вскрыл детали его гибели.

"Друг Атос, мой командир взвода, погиб 6 июля, защищая Родину под поселком Нью-Йорк. С первых дней Великой войны ты встал на защиту Украины", - написал Яковенко.

"Всегда и везде первый, подбадривал нас словом, пением и музыкой. Собственным примером стойкости, спокойствия и равновесия поддерживал в трудных ситуациях. Спи спокойно, Командир! Сострадание любимой, семье, друзьям!" - добавил он.

Как реагирует сеть

В комментариях под постом пользователи обращаются к жене военной и пишут: