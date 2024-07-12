Взял на фронт скрипку. Как погиб военный-оперный певец Игорь Воронка
На фронте погиб Игорь Воронка - оперный певец, скрипач и Заслуженный артист Украины. Он отправился на войну в 2022 году, а затем получил ранение. Но военный снова встал на защиту Украины и отдал свою жизнь в боях в Донецкой области.
Что известно об оперном певце, а также как о его гибели высказались жена, побратим и знакомые, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
"Навсегда в наших сердцах"
Жена оперного певца, артистка Марина Раевская, сообщила о гибели мужа 11 июля. Его не стало на поле боя.
Но сейчас родные военного не могут похоронить его тело. В настоящее время Воронка считают без вести пропавшим.
"С большой грустью хочу сообщить, что я получила известие от побратимов моего мужа Игоря Воронки о его гибели на поле боя вечером 6 июля. Пока мы не можем устроить похороны и получить официальные документы о его гибели, поскольку эта территория захвачена", - рассказала супруга .
"Поэтому он официально значится как пропавший без вести. Я пишу это, но до сих пор не могу в это поверить... Мы потеряли замечательного мужа, отца и друга. Он навсегда останется в наших сердцах", - добавила она.
Пост жены военного (скриншот)
Взял скрипку на войну
Журналистка Анна Щокань тоже высказалась о гибели военного. Сестра ее крестниц - племянница артиста. Она рассказала, что Воронка был ведущим артистом Национальной академической капеллы "Думка", актером, скрипачом, Заслуженным артистом Украины и оперным певцом.
В 2023 году военный получил тяжелое ранение на фронте. Он должен был проходить реабилитацию, но вернулся на войну. И на фронт он взял с собой скрипку.
Пост Щокань (скриншот)
"Всегда и везде первый"
Побратим артиста Андрей Яковенко разместил щемящий пост и рассказал, какое у него было позывное. Также он вскрыл детали его гибели.
"Друг Атос, мой командир взвода, погиб 6 июля, защищая Родину под поселком Нью-Йорк. С первых дней Великой войны ты встал на защиту Украины", - написал Яковенко.
"Всегда и везде первый, подбадривал нас словом, пением и музыкой. Собственным примером стойкости, спокойствия и равновесия поддерживал в трудных ситуациях. Спи спокойно, Командир! Сострадание любимой, семье, друзьям!" - добавил он.
Как реагирует сеть
В комментариях под постом пользователи обращаются к жене военной и пишут:
- "Искренне кланяюсь Герою, твоему мужу, он отдал жизнь за землю Украины, хотя и не был военным до войны, а был человеком с тонкими струнами души. Его мелодия Жизни навсегда останется на Земле и под Небом нашей Страны. Пусть его душа отдыхает. Светлая память Герою и прекрасному творческому Человеку"
- "Мариночка, прими мои соболезнования, не хочу в это верить, ужас. Это невероятный, талантливый, искренний, добрый человек! Мы все будем очень скучать"
- "Я помню вашего мужа, светлый вдохновенный образ, это просто ужас, уходят лучшие, даже писать сложно, каждый день трагедии, слезы... Светлая память герою".
Кстати, ранее мы уже рассказывали, что на фронте погиб писатель Василий Паламарчук с позывным "Адвокат".
Кроме того, недавно стало известно о смерти многократного чемпиона Украины по велоспорту Андрея Куценко.
При написании материала были использованы источники: сообщения из Facebook-страниц Раевской, Щокань, Яковенко.