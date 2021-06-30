З'ясувалося, які пластичні операції робить собі Тищенко

Скандальний нардеп від партії "Слуга народу" Микола Тищенко через рік святкуватиме своє 50-річчя, але на свій вік він зовсім не виглядає. Ходять чутки, що політик активно користується послугами косметологів і пластичних хірургів.

Журналісти програми" Викриття " на KyivLive з'ясували, на які жертви йде Тищенко заради краси і молодості.

Тищенко не пропускає жодної тусовки, а дружина Алла практично скрізь його супроводжує. Для такого ритму роботи і вечірок потрібно виглядати свіжим завжди. Як же це вдається Тищенку?

Колишньому ресторатору і судді "Майстер Шеф" дуже допомагав спорт в збереженні підтягнутої форми, але подейкують, що він активно ходить в солярій і до косметологів.

Які процедури робить Тищенко

Шкіра Тищенка виглядає досить доглянутою, в цьому йому допомагає сучасна косметологія.

Експерт Сергій Дербак пояснив, що це результат професійного догляду за обличчям, а також роботи пластичних хірургів.

"На деяких фотографіях ми бачимо своєрідні набряки вони характерні для ін'єкцій гіалуронової кислоти. Схоже на те, що Микола не відмовляється від філерів, зокрема в зоні середньої третини обличчя і вилиць", - розповів пластичний хірург.

Фахівець також зазначив, що народний депутат використовує ін'єкції ботокса.

"Зупинити біологічний час йому допомогли косметологічні маніпуляції. Наприклад, такі, як ботокс. Відсутність зморшок і деякої міміки підтверджують гіпотезу. Більш того, він активно підкреслює маскулінні форми обличчя - кути нижньої щелепи, підборіддя, скул - це видає втручання пластичних хірургів. Хороший стан шкіри йому допомагають зберігати такі процедури як лазерні фракційні шліфування, маски, а також доглядова косметологія", - прокоментував експерт.

Для довідки

Вартість ін'єкцій ботокса в Києві коливається в межах від 300 до 400 доларів. Водночас курс ін'єкцій гіалуронової кислоти на півроку становить приблизно 1000 доларів. Доглядова косметика на рік коштує від 1000 до 1500 доларів на рік.