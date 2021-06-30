З'ясувалося, які пластичні операції робить собі Тищенко
Скандальний нардеп від партії "Слуга народу" Микола Тищенко через рік святкуватиме своє 50-річчя, але на свій вік він зовсім не виглядає. Ходять чутки, що політик активно користується послугами косметологів і пластичних хірургів.
Журналісти програми" Викриття " на KyivLive з'ясували, на які жертви йде Тищенко заради краси і молодості.
Тищенко не пропускає жодної тусовки, а дружина Алла практично скрізь його супроводжує. Для такого ритму роботи і вечірок потрібно виглядати свіжим завжди. Як же це вдається Тищенку?
Колишньому ресторатору і судді "Майстер Шеф" дуже допомагав спорт в збереженні підтягнутої форми, але подейкують, що він активно ходить в солярій і до косметологів.
Які процедури робить Тищенко
Шкіра Тищенка виглядає досить доглянутою, в цьому йому допомагає сучасна косметологія.
Експерт Сергій Дербак пояснив, що це результат професійного догляду за обличчям, а також роботи пластичних хірургів.
"На деяких фотографіях ми бачимо своєрідні набряки вони характерні для ін'єкцій гіалуронової кислоти. Схоже на те, що Микола не відмовляється від філерів, зокрема в зоні середньої третини обличчя і вилиць", - розповів пластичний хірург.
Фахівець також зазначив, що народний депутат використовує ін'єкції ботокса.
"Зупинити біологічний час йому допомогли косметологічні маніпуляції. Наприклад, такі, як ботокс. Відсутність зморшок і деякої міміки підтверджують гіпотезу. Більш того, він активно підкреслює маскулінні форми обличчя - кути нижньої щелепи, підборіддя, скул - це видає втручання пластичних хірургів. Хороший стан шкіри йому допомагають зберігати такі процедури як лазерні фракційні шліфування, маски, а також доглядова косметологія", - прокоментував експерт.
Для довідки
Вартість ін'єкцій ботокса в Києві коливається в межах від 300 до 400 доларів. Водночас курс ін'єкцій гіалуронової кислоти на півроку становить приблизно 1000 доларів. Доглядова косметика на рік коштує від 1000 до 1500 доларів на рік.
Як ми раніше писали, у їдальні Ради Тищенка з кулаками напав на іншого нардепа.