Вивезіть куди-небудь: влада Скадовська не дозволяла рідним поховати померлого від COVID-19

Мерія Скадовська не дозволяла поховати чоловіка (колаж: РБК-Україна)

Мерія Скадовська не дозволяла поховати чоловіка, який помер від коронавірусу

Мерія Скадовська потрапила в скандал, після того як не дозволила рідним поховати чоловіка, який помер від пневмонії, викликаної коронавірусом. Чоловік помер 9 листопада, і 11 числа його дочка приїхала разом з чоловіком в Скадовськ, Херсонську область, щоб його поховати.

В морзі оформивши всі необхідні документи, вони зіткнулися з проблемою. Їм заявили, що вони не можуть поховати батька в місті. Цю інформацію вони отримали від в. о. мера Скадовська. Про це розповіла донька померлого чоловіка Ірина Войченко у Facebook.

Підставою на заборону поховання було те, що чоловік не є жителем Скадовська, хоча, за словами Ірини, він все життя провів у Скадовську, де пропрацював в органах МВС.

Пізніше причиною відмови поховання став діагноз, від якого він помер. Вони звернулися до в.о. мера Скадовська, але його відповідь усіх шокувала.

"Вивезіть тіло померлого куди-небудь!" - заявив в. о. мера Скадовська.

Вони зателефонували на гарячу лінію антивірусного комітету в Київ і пояснили ситуацію. Після цього їм дозволили поховати батька. При цьому на це пішло 5 годин.

"Це показує бездіяльність міської адміністрації в особі їх керівників. Я не бажаю зіткнутися з такими проблемами жителям м. Скадовська. Бережіть себе!!! Спасибі, хто допоміг в нашій ситуації!!!" – написала Ірина.

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