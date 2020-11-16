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Вывезите куда-нибудь: власти Скадовска не разрешали родным похоронить умершего от COVID-19

Скадовск, Понедельник 16 ноября 2020 18:50
Вывезите куда-нибудь: власти Скадовска не разрешали родным похоронить умершего от COVID-19
Мэрия Скадовска не разрешала хоронить мужчину (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Мэрия Скадовска не разрешали похоронить мужчину, который умер от коронавируса

Мэрия Скадовска попала в скандал, после того как не разрешила родным похоронить мужчину, который умер от пневмонии, вызванной коронавирусом. Мужчина скончался 9 ноября, и 11 числа его дочь приехала вместе с мужем в Скадовск, Херсонскую область, чтобы его похоронить.

В морге оформив все необходимые документы, они столкнулись с проблемой. Им заявили, что они не могут похоронить отца в городе. Эту информацию они получили от и. о. мэра Скадовска. Об этом рассказала дочь умершего мужчины Ирина Войченко в Facebook.

Основанием на запрет захоронение было то, что мужчина не является жителем Скадовска, хотя, по словам Ирины, он всю жизнь провел в Скадовске, где проработал в органах МВД.

Позже причиной отказа захоронения стал диагноз, от которого он умер. Они обратились к и. о. мэра Скадовска, но его ответ поверг всех в шок.

"Вывезите тело умершего куда-нибудь!" - заявил и. о. мэра Скадовска.

Они позвонили на горячую линию антивирусного комитета в Киев и объяснили ситуацию. После этого им разрешили захоронить отца. При этом на это ушло 5 часов.

"Это показывает бездействие городской администрации в лице их руководителей. Я не желаю столкнуться с такими проблемами жителям Скадовска. Берегите себя!!! Спасибо, кто помог в нашей ситуации!!!" – написала Ирина.

Напомним, в Черкассах женщина рожала под дверью больницы из-за коронавируса.

Ранее в сети появились жуткие фото больницы Харькова, в которой одна медсестра на 60 больных COVID-19.

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