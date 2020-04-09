Відома 25-річна співачка була знайдена мертвою у власному будинку

Відома американська співачка, репер і модель Чінна Роджерс (Chynna) була знайдена мертвою у власному домі у Філадельфії, США. 25-річна артистка була більш відома під псевдонімом Чінна. Вона гастролювала сольно, а також у складі хіп-хоп колективу знаменитого репера ASAP Rocky – ASAP Mob.

Чінна Роджерс починала свою кар'єру як модель. У 14 років вона підписала контракт з модельним агентством, а у 2013 році зайнялася музикою. Варто зазначити, що тема смерті постійно фігурувала в текстах Чінни й напередодні смерті вона написала на своїй сторінці в Instagram: "Мені потрібна музика, щоб померти". Її хіти "Селфі" і "Глен Коко" крутили на найпопулярніших музичних платформах.

Чінна Роджерс

Її альбом "Якщо я помру першою" став дуже популярним, і вона навіть здійснила тур з такою ж назвою. Чінна Роджерс з юних років страждала від наркозалежності, але у 2017 році вона заявила, що пройшла лікування і більше не вживає наркотики.

На цей час точна причина смерті 25-річної артистки та моделі не відома, але як припускають американські видання, Чінна знову зірвалася і почала вживати наркотики, що призвело до передозування.

Chynna - Mood

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