ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вистрілив у водія: у Миколаєві пасажир влаштував стрілянину в маршрутці

Миколаїв, Четвер 08 жовтня 2020 09:04
Вистрілив у водія: у Миколаєві пасажир влаштував стрілянину в маршрутці
У Миколаєві пасажир влаштував стрілянину в маршрутці (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Пасажир почав погрожувати водієві зброєю, а потім вистрілив

У Миколаєві неадекватний пасажир маршрутного таксі почав стріляти у водія за те, що той нібито не дав йому решту після оплати проїзду. Інцидент стався в годину пік в Інгульському районі міста.

У Миколаєві пасажир наробив шуму через сварку з водієм маршрутки. Як розповіли в пресслужбі Національної поліції Миколаєва, він почав погрожувати водієві пістолетом за те, що той не дав йому здачу після оплати проїзду.

"Попередньо відомо, що конфлікт між пасажиром та водієм виник через те, що водій не віддав решту з оплати за проїзд. Той почав висловлюватися нецензурною лайкою, потім обидва вийшли з мікроавтобуса, де зловмисник дістав пістолет, погрожував їм і вистрілив", - розповіли в поліції.

Водій маршрутки не розгубився і зміг знешкодити бешкетника та утримати його до приїзду патрульних поліцейських. Співробітники правоохоронних органів затримали 36-річного пасажира і доставили його у відділення поліції. Водій маршрутного таксі у результаті інциденту не постраждав.

Слідчі вилучили зброю і відправили його на експертизу. Відкрито кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років. На цей момент вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві мотоцикліст відкрив стрілянину по перехожих.

А також розповідали про те, що під Одесою жінка-водій влаштувала ДТП і травмувала поліцейського.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя маршруткаСтрільба
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся