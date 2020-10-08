Вистрілив у водія: у Миколаєві пасажир влаштував стрілянину в маршрутці

У Миколаєві пасажир влаштував стрілянину в маршрутці (Колаж РБК-Україна)

Пасажир почав погрожувати водієві зброєю, а потім вистрілив

У Миколаєві неадекватний пасажир маршрутного таксі почав стріляти у водія за те, що той нібито не дав йому решту після оплати проїзду. Інцидент стався в годину пік в Інгульському районі міста.

У Миколаєві пасажир наробив шуму через сварку з водієм маршрутки. Як розповіли в пресслужбі Національної поліції Миколаєва, він почав погрожувати водієві пістолетом за те, що той не дав йому здачу після оплати проїзду.

"Попередньо відомо, що конфлікт між пасажиром та водієм виник через те, що водій не віддав решту з оплати за проїзд. Той почав висловлюватися нецензурною лайкою, потім обидва вийшли з мікроавтобуса, де зловмисник дістав пістолет, погрожував їм і вистрілив", - розповіли в поліції.

Водій маршрутки не розгубився і зміг знешкодити бешкетника та утримати його до приїзду патрульних поліцейських. Співробітники правоохоронних органів затримали 36-річного пасажира і доставили його у відділення поліції. Водій маршрутного таксі у результаті інциденту не постраждав.

Слідчі вилучили зброю і відправили його на експертизу. Відкрито кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років. На цей момент вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

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