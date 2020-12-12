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Високогір'я Карпат кілька днів поспіль засипає снігом: опубліковано фото зимової казки

Автор: Анжеліка Галушко

Українські Карпати з приходом зими почало активно засипати снігом. У суботу, 12 грудня, на вершині гори Піп Іван зафіксували морози до -6 градусів.

Як повідомляється на сторінці Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального пункту, легендарну гору замело снігом. А тому через погодні умови в Карпатах обмежена видимість.

Як розповідається, стовпчики термометрів впали вранці, о 08:00, до -3°C. Станом на 12 годину температура повітря на вершині Карпат опустилася до -6°C.

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У засніжених Карпатах вдарив мороз (фото: www.facebook.com/chornogora.rescue112)

На горі Піп Іван Чорногірський також хмарно, а вітер південно-східний зі швидкістю 4 м/с. Як свідчить інформація рятувального посту, сніг падає у високогір'ї Карпат з 10 грудня.

Нагадаємо, синоптики попередили, що 12 грудня майже всі області України накриє мокрим снігом, снігом з дощем і крижаними дощами.

Ми також розповідали про те, що синоптики попередили про те, що на Україну насуваються сильні снігопади.

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