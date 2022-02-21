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Виростити огірки вдома і збирати урожай - це реально. Спробуйте простий спосіб

Автор: Людмила Жукова

Виростити огірки взимку і в домашніх умовах - дуже легко. Овоч росте мініатюрним, але при цьому це виглядає дуже незвично і красиво.

Незвичайним способом поділилися на каналі Урожайний огород на YouTube.

Цей спосіб посадки овочів підійде для різних сортів огірків. Дуже радісно садити такі з дітьми, їм дуже подобається процес і урожай. Цей спосіб займає мінімум місця.

У чому полягає спосіб

Візьміть склянку об'ємом приблизно 450 мл. Підготуйте спеціальний грунт на основі біоторфу і біогумусу (його ви повинні покласти не менше 30%). Земля повинна бути дуже поживна, при цьому повітряна.

"Таким чином коріння будуть дихати й отримувати харчування", - сказано на відео.

Після того, як ви посадили насіння та у вас з'явилося 3-4 листа рослини, ви прищипуєте. Нижні зав'язі ви не видаляєте.
Як посадити огірки вдома (скріншот з відео)

Після прищіпки центрального побігу - починають активно рости пасинки. Ви дієте по своїй фантазії, якщо хочете видаляєте їх - і формуєте міні-деревце, а хочете - ні.

Як виростити огірки дома

Як ми раніше писали, що посіяти на розсаду вже зараз, щоб влітку зібрати багатий урожай.

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