Виростити огірки вдома і збирати урожай - це реально. Спробуйте простий спосіб

Виростити огірки взимку і в домашніх умовах - дуже легко. Овоч росте мініатюрним, але при цьому це виглядає дуже незвично і красиво.
Незвичайним способом поділилися на каналі Урожайний огород на YouTube.
Цей спосіб посадки овочів підійде для різних сортів огірків. Дуже радісно садити такі з дітьми, їм дуже подобається процес і урожай. Цей спосіб займає мінімум місця.
Візьміть склянку об'ємом приблизно 450 мл. Підготуйте спеціальний грунт на основі біоторфу і біогумусу (його ви повинні покласти не менше 30%). Земля повинна бути дуже поживна, при цьому повітряна.
"Таким чином коріння будуть дихати й отримувати харчування", - сказано на відео.
Після того, як ви посадили насіння та у вас з'явилося 3-4 листа рослини, ви прищипуєте. Нижні зав'язі ви не видаляєте.
Після прищіпки центрального побігу - починають активно рости пасинки. Ви дієте по своїй фантазії, якщо хочете видаляєте їх - і формуєте міні-деревце, а хочете - ні.
Як виростити огірки дома
Як ми раніше писали, що посіяти на розсаду вже зараз, щоб влітку зібрати багатий урожай.