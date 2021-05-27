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Виплати при народженні дитини планують збільшити: названі суми і терміни

Автор: Анна Шиканова

В Україні планують збільшити виплати при народженні дитини. Молодим батькам почнуть виплачувати по 50 тисяч гривень. Відповідне рішення вже прийняли в Кабінеті Міністрів.

Що це за законопроєкт і коли він вступить в дію, повідомили на Урядовому порталі.

Законопроєкт про збільшення допомоги сім'ям з новонародженими дітьми розробили в Міністерстві соціальної політики, а потім підтримали в Кабміні.

Для того, щоб він вступив в дію, його повинні також підтримати у Верховній Раді.

Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, цей документ дозволить підвищити виплати з 1 січня 2022 року з 41 тисячі гривень до 50 тисяч гривень.

Також він анонсував підвищення виплат у 2023 році, відповідно до прогностичних показників інфляції. Одночасно з цим будуть проводитися заходи для поліпшення медицини для дітей, будівництво нових дитячих садків і шкіл, а молодим батькам дадуть можливість отримати власне житло в рамках програми пільгової іпотеки.

Згідно з документом, батьки не зможуть отримати всю суму відразу. Чверть від суми буде виплачуватися одноразово відразу після появи дитини на світ, а решту суми поділять на три роки та виплачуватимуть рівними частинами щомісяця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки разів у 2021 році будуть піднімати українцям пенсійні виплати.

А також розповідали про те, що в Україні піднімуть ВИПЛАТИ для дітей з інвалідністю.

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