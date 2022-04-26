Виплати для переселенців скорочуватимуть: хто може опинитися без фінансової допомоги

Виплати для вимушених переселенців з травня почнуть скорочувати. Деякі жителі України можуть залишитися без матеріальної підтримки, оскільки влада планує скоротити перелік категорій.
Про це повідомила Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі національного телемарафону.
За словами Лазебної, виплати отримуватимуть тільки ВПО (внутрішньо переміщені особи), які проживають в зоні бойових дій і повернутися додому вони не можуть. А також ті, у кого пошкоджено майно.
"Зараз є багато людей, які повертаються додому в безпечні місця. Таким людям будуть виплати припинятися", - підкреслила Лазебна.
Очікується, що виплати деяким категоріям припинять виплачувати вже в травні.
Реєстрація внутрішньо переміщених осіб розпочалася з 13 березня і триває досі. Всі, хто змушений був виїхати зі свого будинку через військові дії, має право на щомісячну допомогу в розмірі 2 тисяч гривень на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину.
Після отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) українці мають право подати заявку на оформлення грошової допомоги, а також на продовження виплат.
Подати заявку можна за допомогою порталу "дія":
Ваша заява буде розглянута протягом 10 днів і після закінчення терміну надійде повідомлення про призначення виплат, або відмову. Повідомлення може прийти на електронну пошту або ж відобразиться у Вашому Особистому кабінеті на порталі "дія".
Важливо! Заповнювати нову заяву потрібно не раніше, ніж за 15 днів до закінчення поточного терміну. Якщо раніше допомогу не призначали через будь-які зміни - зверніться до найближчого відділення соціального захисту населення, місцевого ЦНАПу.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як переселенці можуть отримати додаткові виплати на дітей.