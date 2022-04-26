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Виплати для переселенців скорочуватимуть: хто може опинитися без фінансової допомоги

Фото: в Україні можуть скоротити виплати вимушеним переселенцям (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Виплати для вимушених переселенців з травня почнуть скорочувати. Деякі жителі України можуть залишитися без матеріальної підтримки, оскільки влада планує скоротити перелік категорій.

Про це повідомила Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі національного телемарафону.

Хто може залишитися без фінансової допомоги

За словами Лазебної, виплати отримуватимуть тільки ВПО (внутрішньо переміщені особи), які проживають в зоні бойових дій і повернутися додому вони не можуть. А також ті, у кого пошкоджено майно.

"Зараз є багато людей, які повертаються додому в безпечні місця. Таким людям будуть виплати припинятися", - підкреслила Лазебна.

Очікується, що виплати деяким категоріям припинять виплачувати вже в травні.

Як продовжити виплати вимушеним переселенцям

Реєстрація внутрішньо переміщених осіб розпочалася з 13 березня і триває досі. Всі, хто змушений був виїхати зі свого будинку через військові дії, має право на щомісячну допомогу в розмірі 2 тисяч гривень на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину.

Після отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) українці мають право подати заявку на оформлення грошової допомоги, а також на продовження виплат.

Подати заявку можна за допомогою порталу "дія":

  • Зайдіть на сайт в меню "Послуги" і авторизуйтесь
  • Якщо раніше ви не отримували послугу – вона буде в меню недоступна
  • Якщо ви вже отримували виплати - вибирайте "Заяву на продовження фінансової допомоги ВПО"
  • Перевірте коректність даних в призначеному для користувача профілі. Якщо потрібно - внесіть зміни.
  • Перевірте вашу заяву, створіть електронний підпис і відправте.

Ваша заява буде розглянута протягом 10 днів і після закінчення терміну надійде повідомлення про призначення виплат, або відмову. Повідомлення може прийти на електронну пошту або ж відобразиться у Вашому Особистому кабінеті на порталі "дія".

Важливо! Заповнювати нову заяву потрібно не раніше, ніж за 15 днів до закінчення поточного терміну. Якщо раніше допомогу не призначали через будь-які зміни - зверніться до найближчого відділення соціального захисту населення, місцевого ЦНАПу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як переселенці можуть отримати додаткові виплати на дітей.

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