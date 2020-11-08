Виплати на дітей у 2021 році підвищать: скільки будуть отримувати батьки

У 2021 році в Україні планують підняти соціальні виплати для сімей з дітьми. Очікується підвищення прожиткового мінімуму і всі виплати, які до нього прив'язані підуть вгору. Також очікується підвищення допомоги дітям-сиротам та мінімальної декретної допомоги для безробітних.

Найближче підвищення соціальних виплат почнеться вже з 1 грудня, оскільки на цей час заплановано підвищення мінімального прожиткового мінімуму. Скільки отримуватимуть батьки, пише "24 канал".

Соціальні виплати на дітей у 2021 році

З 1 грудня 2020 року мінімальний прожитковий мінімум для дітей до 6 років складе 1921 гривню, для дітей від 6 до 18 років – 2395 гривень. З 1 липня 2021 року ці суми збільшаться до 2013 гривень і 2510 гривень. А з 1 грудня 2021 року - до 2100 гривень і 2618 гривень.

Відповідно, у три етапи почнуть підійматися і виплати на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Для дітей до 6 років: з 1 грудня 2020 року – 3803 гривні, з 1 липня 2021 року – 5033 гривні, з 1 грудня 2021 року – 5250 гривень.

Для дітей від 6 до 18 років: з 1 грудня 2020 року – 5988 гривень, з 1 липня 2021 року – 6275 гривень, з 1 грудня 2021 року – 6545 гривень.

Також піднімуть виплати для дітей-сиріт, які позбавлені батьківського піклування і для дітей з інвалідністю, які перебувають під опікою. Таки виплати повинні становити не менше 3,5 мінімальних прожиткових мінімумів, і з 1 грудня 2020 року на дітей до 6 років будуть виплачувати 6724 гривні, на дітей від 6 до 18 гривень – 8383 гривні.

Допомога одиноким матерям

Самотні мами мають право отримувати допомогу в розмірі різниці між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одного члена сім'ї.

Декретні виплати

Розмір декретних становить 100% від середньої зарплати за місцем офіційної роботи. Береться загальна сума зарплати за 12 місяців і ділиться на кількість відпрацьованих днів. Потім ця сума множиться на кількість днів декретної відпустки.

Варто відзначити, що в середньому декретна відпустка триває 126 календарних днів (70 днів до пологів і 56 після). У мам, які виношують не одну дитину, він більш тривалий – 140 днів. У жінок, які постраждали після Чорнобильської катастрофи, – 180 днів.

Жінки – ФОПи також мають право на декретні, оскільки вони регулярно сплачують ЄСВ та розмір їх виплат залежить від офіційного доходу.

Безробітні жінки також мають право на оплату декретної відпустки. У цьому випадку їх виплати складуть суму у 25% від мінімального прожиткового мінімуму для працездатних осіб З 1 грудня 2020 року ця сума буде 2383 гривні, з 1 липня – 2635 гривень, з 1 грудня 2021 року – 2749 гривень.

Виплати при народженні дитини

У бюджеті на 2021 рік у цій категорії змін вносити не планують і жінки будуть отримувати суму – 41280 гривень. 10320 гривень будуть виплачувати відразу, а решту суми – по 860 гривень в місяць щомісяця до трьох років.

Голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетьманців не виключає, що будуть внесені поправки до бюджету на 2021 рік і Україна повернеться до практики 2013 року, коли за кожну наступну дитину сім'я отримувала більшу суму, ніж за першого.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні тричі перерахують мінімальні виплати та багато категорій громадян отримають доплати.