Втрачений зуб, загублені туфлі і хімічні вибухи: найгучніші казуси з українськими ведучими в прямому ефірі

Через вибух в студії зупинилися ліфти і приїхало три бригади пожежних

Олександр Попов ведучий "Сніданок Вихідний" розповів, як біохімік Гліб Репіч перестарався з фокусом.

"Раніше до нас як запрошений гість приходив до студії біохімік Гліб Репіч і регулярно організовував різні фокуси і трюки в ефірі. Одного разу він вирішив показати, як горить один з реагентів, і насипав його, скажімо так, досить багато. На що наша Елла - випусковий редактор, сказала, що, мовляв, Гліб, ти трохи перестарався. Але він відповів: "Досвідчені хіміки реагенти назад не відсипають". Потім додав одну крапельку речовини - і це так бабахнуло, що до нас на канал виїхало три пожежні машини, ліфти в будівлі зупинилися і спрацювала повна пожежна сигналізація", - розповів ведучий.

Щоправда, сталося це під час п'ятничної репетиції, але наслідки інциденту були.

"Наші продюсери потім довго ходили по всіх кабінетах і здавали правила техніки безпеки, а ми про це навіть не знали. Спокійно собі репетирували далі", - додав Попов.

Скрін: Олександр Попов під час одного з таких експериментів

"Терміново залиште будівлю! Евакуація"

Тімур Мірошниченко ведучий програми "Твій день" пригадав випадок під час готування на студійній кухні.

"Найбільший, я вважаю, і найкращий казус, який траплявся, був зі "Сніданком". Коли прямо в прямому ефірі щось готували, а вентиляцію, здається, не ввімкнули, і спрацювала пожежна безпека. Тоді глядачі зі своїх телеекранів чітко почули: "Терміново залиште будівлю! Евакуація", - розповів ведучий.

Мірошниченко також розповів, що адміністратори часто потрапляють в ефір під час зйомок подібних програм.

"У нас велика студія. І якщо ми працюємо за інформаційним столом, то на кухні вже може підготовлюватися кулінарна частина. Там можуть виноситись та розставлятись продукти для того, щоб було все готово, коли настане час готувати. Потім ми просто встаємо й переходимо. І в цей же момент у іншій частині студії може готуватися наступна частина програми. У нас там постійно щось падає, щось літає. Часто хтось заходить до студії. Наші адміністратори - вже наші постійні герої. Оператори можуть знімати їх, як вони розставляють продукти", - додав телеведучий.

Фото: Тімур Мірошниченко

Заспане обличчя продюсера потрапило в кадр

Ще один ведучий програми "Твій день" Володимир Рабчун поділився, як його колега майже зірвав випуск новин у прямому ефірі. Це був один з продюсерів, який почав "клеїти" суфлер прямо в ефірі.

"Років 14-15 тому я працював в ранкових новинах на 9-му ізраїльському телеканалі. Ми підготували всі тексти. Монтажери вже змонтували відеофайли. Ми були майже готові запускатися в ефір. Але одна проблема: наш продюсер, який відповідав за телесуфлер, чомусь не прийшов, не відповідав на дзвінки. І з’явився він приблизно за півтори хвилини до прямого включення. А щоб ви уявляли собі, телесуфлер складався з камери і листочків паперу, які склеювалися між собою, для того, щоб тексти з’являлися перед моїми очима", - говорить Рабчун.

Продюсер все це клеїв на фоні телеведучого, навіть не думаючи, що він в кадрі.

"Він починає там швидесенько це все клеїти. Насправді він погано себе почував, тому і проспав. Він був впевнений, що його ніхто не бачить. А справа в тому, що сет був вибудуваний таким чином, щоб глядачі могли спостерігати все, що відбувається в редакції. І на моєму фоні стоїть таке заспане обличчя. Тому насправді я не впевнений, що глядачі в той момент слухали новини", - сміється телеведучий.

Фото: Володимир Рабчун

Лідія Таран загубила туфельку, а Соломія Вітвіцька взагалі роззулася

Одного ефіру Лідія Таран завершила анонсування сюжетів випуску і попрямувала до столу, за яким сидять ведучі. І ось коли вона спускалася з подіуму, у неї злетіла туфелька. Але ведуча не розгубилася. Вона зробила вигляд, що нічого не сталося, і продовжила ефір.

"Я понад 20 років в ефірі. І можу сказати, що за ці роки роботи в прямих ефірах було так багато курйозів, що все навіть не згадати. Один з найяскравіших, який облетів всю мережу - коли на самому початку прямого ефіру "ТСН" я втратила свою туфельку. Після того випадку за мною закріпився образ "ефірної Попелюшки", - поділилася телеведуча.

Скрін: Лідія Таран втратила туфельку

Не оминули курйозні ситуації ще одну ведучу ТСН Соломію Вітвіцьку.

В одному з прямих ефірів новин телеведуча зняла туфлі. Вона була впевнена, що це ніхто не помітить, та босоніж з’явилася перед сотнями глядачів.

"Забула і не взула. Нова студія, нові туфлі, високі підбори. Жінки часто під столом знімають туфлі з підборами. Казуси в прямому ефірі бувають часто, але не завжди помітні глядачам", - відреагувала тоді Соломія у соцмережах.

Скрін: Соломія Вітвіцька зняла взуття в ефірі

Про втрачений зуб Марічки Падалко написали навіть в Мексиці

У прямому ефірі під час розповіді новин у Падалко випав передній зуб. Ведуча не розгубилася і продовжила вести ефір, сховавши зуб у долоню. Уважна глядачка блогерка це помітила і виклала в Інстаграм відео зі словами захоплення професіоналізмом і витримкою Марічки. Вмить відео набрало тисячі лайків і коментів і розлетілося всіма новинами в Україні та за кордоном.

Про цей випадок написали в США, Австралії, Канаді, Туреччині, Британії, Франції і навіть в Мексиці. Українські зірки також відреагували на інцидент. Юрій Горбунов, Злата Огнєвіч, Соломія Вітвіцька, Валентина Хамайко та багато інших підтримали знаменитість.

Скрін: Світові ЗМІ тоді написали про казус з зубом Марічки Падалко

Падалко наступного ранку вийшла у прямий ефір новин із сяючою усмішкою, яку вже чекали побачити мільйони глядачів, і подякувала за підтримку. Пізніше ведуча прокоментувала цей курйозний випадок:

"Буквально на наступний день, коли додалося 10 тисяч дописувачів на мій інстаграм, я зрозуміла, що цього треба не соромитися, а пишатися. Як медаллю. Тепер якщо я домовляюся з кимось про інтерв’ю з-за кордону, то щоб довго не переконувати, що я реальна людина, я можу прислати їхню ж новину про мій зуб, і це працює безвідмовно", - розповіла телеведуча.



