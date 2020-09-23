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Як вилікувати нежить без аптечних засобів: є в кожному будинку

Автор: Людмила Жукова

В домашніх умовах можна самому зробити засіб від нежиті

Настала осінь, а з нею і сезон застуд і вірусів. Дуже неприємно усвідомлювати, що ти захворів, коли тіло морозить, а з носа рікою течуть соплі. Для того щоб швидко вилікувати нежить, необов'язково бігти в аптеку і купувати там дорогі краплі та спреї для носа. Ви можете зробити вдома прекрасний засіб, що ефективно допомагає при закладеності носа. Це сольовий розчин.

Як приготувати сольовий розчин при нежиті

  • візьміть 200-250 мл теплої води
  • розчиніть в ній 1 ч. л. очищеної столової солі
  • додайте 1 ч. л. харчової соди

Слабо концентрованими рідинами можна полоскати горло, промивати ніс при нежиті та гаймориті, робити примочки від набряків. Сольовий розчин полегшить дихання і служить чудовим дезинфікуючим засобом від хвороботворних бактерій.

Завдяки промиванню сольовим розчином зменшується запальний процес і набряк слизової, і в результаті нормалізується дихання через ніс.

Як правильно промити ніс

  • Промивання сольовим розчином робляться над раковиною або у іншій зручній ємкості.
  • Перед початком добре висморкайтесь.
  • Розчин набирається у шприц (без голки), спринцівка, спеціальний флакон для промивання носа або флакон з-під крапель.
  • Введіть рідину в одну ніздрю, нахиливши голову вниз, вона повинна витекти через іншу.
  • Повторіть кілька разів.

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