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Викидні від торкання до вакцинованих, епідемії немає, "антивакс" Білл Гейтс: розвіяні нові міфи

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Вівторок 30 листопада 2021 22:11
Викидні від торкання до вакцинованих, епідемії немає, "антивакс" Білл Гейтс: розвіяні нові міфи Колаж РБК-Україна: у МОЗ розвіяли нові фейки про вакцинацію
Автор: Володимир Костирін

В Україні в соціальних мережах поширюють чутки, нібито насправді епідемії коронавірусу і карантину немає, мільярдер і філантроп Білл Гейтс начебто визнав неефективність вакцин від COVID-19, десятки спортсменів загинули після щеплення... та інші фейки. У МОЗ спільно з проектом Stopfake підготували новий дайджест спростувань цих та інших медичних міфів.

Про це 30 листопада передали в прес-службі міністерства.

  • Міф: вакциновані можуть передавати вірус через шкіру і викликати викидні, - Pfizer

У соцмережах розганяють інформацію про те, що в офіційних документах компанії Pfizer нібито є підтвердження можливості викидня навіть в результаті контакту зі шкірою вакцинованих.

Що насправді: У клінічних випробуваннях Pfizer немає жодних даних про підтверджені випадки викиднів внаслідок контакту зі шкірою вакцинованої людини. У дослідженні йдеться лише про те, що слід повідомляти про випадки, коли вагітна жінка контактувала з досліджуваним препаратом через шкіру або вдихання. Така реєстрація контактів є стандартною міжнародною практикою клінічних випробувань і не свідчить про ризики вакцинації для вагітних жінок.

  • Міф: МОЗ не підтвердило епідемію коронавірусу

У мережах деякі користувачі заявляють, що ані епідемії, ані пандемії, ані карантину немає, і це нібито підтвердили в МОЗ України. Як доказ наводиться відповідь Центру на запит, в якому говориться: "за період з 01.03.2020 по 01.08.2021 епідемій на території України не зареєстровано".

Що насправді: Як пояснили в Центрі громадського здоров'я МОЗ у коментарі для StopFake - це лише особливість використання термінів, адже в нормативно-правових актах використовується не термін "епідемія", а "медико-біологічна надзвичайна ситуація природного характеру державного рівня". Тому на запит про надання списку епідемій з встановлюючими їх документами була дана саме така відповідь.

  • Міф: понад 75 спортсменів раптово померли або серйозно захворіли після вакцинації від COVID-19

Поширюється інформація, що за останні 5 місяців більше ніж 75 спортсменів раптово померли або серйозно захворіли через "генну вакцинацію" від коронавірусу. І в даному твердженні посилаються на статтю німецького новинного агентства Report 24. До публікації додається список спортсменів, який нібито доводить, що останнім часом серед них почастішали випадки зупинки серця.

Що насправді: Немає доказів того, що всі ті спортсмени були вакциновані від COVID-19. Список з 75 спортсменів був складений довільно і включає як серцеві напади у літніх тренерів, так і випадки раптової зупинки серця у молодших спортсменів (в тому числі й через спадкові причини). Незважаючи на поширені твердження, зростання кількості серцевих нападів у спорті за "останні 5 місяців" не було зареєстровано.

  • Міф: Білл Гейтс визнав неефективність вакцин від COVID-19

Вчергове підприємець і філантроп Білл Гейтс, фігурант безлічі теорій змови, став головним героєм антивакцинаторських дезінформаційних публікацій. Так, в мережі пишуть, що Гейтс "нарешті визнав": вакцинація від коронавірусу нібито "не працює". "Експеримент в умовах "перезавантаження" над випробуваною групою триває!" - резюмується в таких постах.

Що насправді: Уривок інтерв'ю з Біллом Гейтсом, в якому він розмірковує про пандемію, просто вирваний з контексту. Бізнесмен не говорив про те, що вакцини від COVID-19 "неефективні" чи "не працюють". Навпаки, він зазначив, що препарати від коронавірусу допомагають уникнути інфікування і захистити своє здоров'я. При цьому Гейтс зауважив, що вакцини не блокують поширення вірусу, а сповільнюють його віральність.

  • Міф: у Німеччині лікар наклав на себе руки через "брехню про вакцинацію"

І в соцмережах, і в деяких ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що глава клініки в Хемніці в Німеччині Томас Йенджес наклав на себе руки нібито через "брехню про вакцинацію", а свої міркування з приводу вакцинації від COVID-19 він нібито залишив у передсмертній записці.

Що насправді: Доктор Томас Йенджес дійсно помер. Але немає доказів того, що його передсмертна записка існує: це не підтвердили ані управління охорони здоров'я Німеччини, ані поліція, ані мер Хемніца.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, як працівник офісу президента повівся на фейк про вакцинацію від COVID-19.

Додамо також, нещодавно в Києві пройшов мітинг антивакцинаторів, на якому люди розповідали чимало смішних і безглуздих міфів про вакцинацію, а також переконували, що "навколо прибульці, і нас вбиває Гадзіла".

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