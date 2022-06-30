"Виходжу на подвір’я, а на моєму городі - снаряд": історія переселенки з Луганщини

"Пам’ятаю, як одного разу виходжу на подвір’я, а на моєму городі - величезна яма і снаряд у ній", - розповідає Неля Анатоліївна.

На початку квітня жінці дивом вдалося евакуюватися до своєї доньки в Київ. Нещодавно для оформлення довідки ВПО Неля Анатоліївна звернулася до управління соціального захисту населення в Дніпровському районі столиці.

Того ж дня переселенка отримала там гуманітарну допомогу від фонду.

Через тривалість війни та збільшення потреби людей у гуманітарній допомозі, Рінат Ахметов вирішив удвічі збільшити кількість продуктових наборів, які буде передано мешканцям України. Усього буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони українців. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".