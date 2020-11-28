Всі вихідні та свята у грудні 2020: що будемо відзначати

У грудні українці отримають один додатковий вихідний день
У грудні 2020 року українці отримають один додатковий вихідний день – 25 грудня. У цей день католики відзначатимуть Різдво. Таким чином у грудні буде 22 робочих дні та 9 вихідних.
Також у грудні будуть відзначатися соціальні значущі дати та свята, в тому числі й церковні. А в останній день цього місяця вся Україна зустрічатиме новий 2021 рік.
1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, день працівників прокуратури.
2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства
3 грудня – Міжнародний день інвалідів
4 грудня – День обіймів
5 грудня – День працівників статистики, Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку
6 грудня – День Збройних Сил України
7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування
9 грудня – Міжнародний день боротьби проти корупції
10 грудня – День прав людини
11 грудня – Міжнародний день гір
12 грудня – День Сухопутних військ Збройних Сил України
13 грудня – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення
14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, День ліквідатора
15 грудня – День працівників суду
17 грудня – День працівника державної виконавчої служби
18 грудня – Міжнародний день мігрантів
19 грудня – День адвокатури День Святого Миколая
20 грудня – Міжнародний день солідарності людей
22 грудня – День енергетика, День дипломатичної служби України
24 грудня – День працівників архівних установ
25 грудня – Різдво
Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки додаткових вихідних днів українці отримають в січні 2021 року.
А також розповідали про те, які новорічні заходи потраплять під сувору заборону.