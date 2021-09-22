Вихлопні гази старих авто провокують ракові захворювання: хто ризикує більше за інших

В Україні у великих містах лікарі фіксують збільшення кількості алергіків, особливо серед молоді. Однією з основних причин цього є забруднення навколишнього середовища, відчутний внесок у що вносять старі автівки.
Про це розповіла алерголог-імунолог Олена Бачинська, передає "24 канал".
Так, через вихлопні гази старих машин, які доводиться вдихати людям, організм отримує підвищену токсичну дозу, що провокує такі захворювання, як алергічний реніт і бронхіальна астма.
Найбільше ризикують "посадити" легені й отримати серйозні захворювання жителі міст-мільйонників, адже на вулицях мегаполісів спостерігається велика кількість таких старих авто, які ввозилися в Україну практично без жодного контролю їх екологічності.
Серед основних забруднювачів виділяють дрібнодисперсний пил, який потрапляє в дихальні шляхи людини та накопичується в організмі.
Як звернула увагу доктор медичних наук, заступник директора Інституту громадського здоров'я Олена Турос, забруднене повітря може бути причиною, в тому числі й хронічних обструктивних хвороб легенів, а також раку легенів.
За її словами, 35-45% дози, яка пов'язана з основними забруднюючими речовинами, що можуть проникати в найнижчі дихальні шляхи, якраз дають транспорті кабіни, автобуси, в яких не було кондиціонування, де відкривалися вікна.
Тим часом експерти резюмують, що в Україні найчастіше розкуповують саме старі авто, і незважаючи на популярність екологічних машин, вони так і не змогли стати конкурентами бензиновим.
Додамо, що ще однією причиною забруднення повітря - але вже не у великих містах, а навіть у невеликих селищах - є "традиційне" спалювання листя, при цьому під час згоряння виділяється дим, який може викликати рак. Нагадаємо, що в Україні за спалювання сухого листя передбачений штраф до 6 120 гривень.