Вихлопні гази старих авто провокують ракові захворювання: хто ризикує більше за інших

В Україні у великих містах лікарі фіксують збільшення кількості алергіків, особливо серед молоді. Однією з основних причин цього є забруднення навколишнього середовища, відчутний внесок у що вносять старі автівки.

Так, через вихлопні гази старих машин, які доводиться вдихати людям, організм отримує підвищену токсичну дозу, що провокує такі захворювання, як алергічний реніт і бронхіальна астма.

Найбільше ризикують "посадити" легені й отримати серйозні захворювання жителі міст-мільйонників, адже на вулицях мегаполісів спостерігається велика кількість таких старих авто, які ввозилися в Україну практично без жодного контролю їх екологічності.

Серед основних забруднювачів виділяють дрібнодисперсний пил, який потрапляє в дихальні шляхи людини та накопичується в організмі.

Як звернула увагу доктор медичних наук, заступник директора Інституту громадського здоров'я Олена Турос, забруднене повітря може бути причиною, в тому числі й хронічних обструктивних хвороб легенів, а також раку легенів.

За її словами, 35-45% дози, яка пов'язана з основними забруднюючими речовинами, що можуть проникати в найнижчі дихальні шляхи, якраз дають транспорті кабіни, автобуси, в яких не було кондиціонування, де відкривалися вікна.