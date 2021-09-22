Выхлопные газы старых авто провоцируют раковые заболевания: кто рискует больше других

В Украине в крупных городах врачи фиксируют увеличение количества аллергиков, особенно среди молодежи. Одной из основных причин этого является загрязнение окружающей среды, ощутимый вклад во что вносят старые авто.

Так, из-за выхлопных газов подержанных машин, которые приходится вдыхать людям, организм получает повышенную токсическую дозу, что провоцирует такие заболевания, как аллергический ренит и бронхиальная астма.

Больше всего рискуют "посадить" легкие и получить серьезные заболевания жители городов-миллионников, ведь на улицах мегаполисов наблюдается большое количество таких старых авто, которые ввозились в Украину практически без всякого контроля их экологичности.

Среди основных загрязнителей выделяют мелкодисперсную пыль, которая попадает в дыхательные пути человека и накапливается в организме.

Как обратила внимание доктор медицинских наук, заместитель директора Института общественного здоровья Елена Турос, загрязненный воздух может быть причиной, в том числе, и хронических обструктивных болезней легких, а также рака легких.

По ее словам, 35-45% дозы, которая связана с основными загрязняющими веществами, что могут проникать в самые низкие дыхательные пути, как раз дают транспорте кабины, автобусы, в которых не было кондиционирования, где открывались окна.