Выхлопные газы старых авто провоцируют раковые заболевания: кто рискует больше других
В Украине в крупных городах врачи фиксируют увеличение количества аллергиков, особенно среди молодежи. Одной из основных причин этого является загрязнение окружающей среды, ощутимый вклад во что вносят старые авто.
Об этом рассказала аллерголог-имунолог Елена Бачинская, передает "24 канал".
Так, из-за выхлопных газов подержанных машин, которые приходится вдыхать людям, организм получает повышенную токсическую дозу, что провоцирует такие заболевания, как аллергический ренит и бронхиальная астма.
Больше всего рискуют "посадить" легкие и получить серьезные заболевания жители городов-миллионников, ведь на улицах мегаполисов наблюдается большое количество таких старых авто, которые ввозились в Украину практически без всякого контроля их экологичности.
Среди основных загрязнителей выделяют мелкодисперсную пыль, которая попадает в дыхательные пути человека и накапливается в организме.
Как обратила внимание доктор медицинских наук, заместитель директора Института общественного здоровья Елена Турос, загрязненный воздух может быть причиной, в том числе, и хронических обструктивных болезней легких, а также рака легких.
По ее словам, 35-45% дозы, которая связана с основными загрязняющими веществами, что могут проникать в самые низкие дыхательные пути, как раз дают транспорте кабины, автобусы, в которых не было кондиционирования, где открывались окна.
Между тем эксперты резюмируют, что в Украине чаще раскупают именно подержанные авто, и несмотря на популярность экологичных машин, они так и не смогли стать конкурентами бензиновым.
Добавим, что еще одной причиной загрязнения воздуха - но уже не в крупных городах, а даже в небольших поселках - является "традиционное" сжигание листьев, при этом во время сгорания выделяется дым, который может вызвать рак. Напомним, что в Украине за сжигание сухих листьев предусмотрен штраф до 6 120 гривен.