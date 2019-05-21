Як виглядає найкрасивіший хлопчик на планеті зараз: вражаючі фото

Вільям Франклін-Міллер (колаж РБК-Україна)

Вільям Франклін-Міллер сьогодні один з найпопулярніших підлітків у світі

Вільям Франклін-Міллер з Мельбурну з чотирьох років зачаровує користувачів мережі зі всього світу своєю ангельською зовнішністю. Пронизливі блакитні очі, пухкі губи і витончені риси обличчя дозволили йому стати "найкрасивішим хлопчиком на планеті". Саме таким "титулом" нагородили Вільяма засоби масової інформації і юзери в 2016 році.

Вільям Франклін-Міллер до 2016 року (фото: instagram.com/william.franklyn.miller)

Свою красу хлопець успадкував від матері - колишньої моделі і актриси Шеннон Франклін-Міллер. Саме вона першою звернула увагу на фотогенічність сина.

Вже у віці чотирьох років Вільям знявся у своїй першій фотосесії. Після цього у хлопчика було безліч подібних проектів. Крім того, його можна побачити в таких серіалах і фільмах, як "Стріла", "Джек Айріш", "Сусіди", "Спостерігач" та "Відродження". Також Вільям - бажаний гість на азіатських телешоу, куди його запрошують в якості експерта.

Вільям Франклін-Міллер - найкрасивіший хлопчик на планеті (фото: instagram.com/william.franklyn.miller)

Зараз 14-річний австралійський школяр активно займається моделінгом, але в майбутньому планує стати актором. Хоча не виключає можливості, що колись стане, наприклад, архітектором.

Вільям Франклін-Міллер сьогодні (фото: instagram.com/william.franklyn.miller)

Стежити за успіхами Вільяма в модельному і кінобізнесі мають можливість на сьогоднішній день більше 1,3 млн користувачів, які підписані на нього в Instagram. Сам хлопчик з великим задоволенням спілкується зі своїми шанувальниками і ділиться моментами з життя.

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